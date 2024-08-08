Аналитик Ульянов раскрыл, как избежать кражи данных через «ускорители» YouTube

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что мошенники с помощью приложений по ускорению работы видеохостинга YouTube способны украсть личные данные.
Для того, чтобы этого избежать, специалист рекомендовал внимательно изучать сами приложения и их источник.
А руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров объяснил, почему работа видеохостинга объективно замедляется. Так, по его словам, дело в том, что в стране осталось мало оборудования для кэширования YouTube.
Он добавил, что ещё одной возможной причиной плохой работы сервиса может быть то, что его замедляют искусственно.
Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России наблюдается полная приостановка работы видеохостинга YouTube.
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«Если это какой-то случайный человек, непонятный аккаунт – уровень доверия должен быть околонулевым. Вы должны получить информацию хотя бы из нескольких источников, что это приложение можно скачать, им можно пользоваться, оно работает и не замечено в краже данных. В противном случае есть высокий риск нарваться на мошенников», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Ульянов.
А руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров объяснил, почему работа видеохостинга объективно замедляется. Так, по его словам, дело в том, что в стране осталось мало оборудования для кэширования YouTube.
«У нас действительно осталось мало оборудования для кэширования YouTube, а отсутствие кэширования приводит к тому, что работа видеохостинга объективно замедляется. Заблокировали один сервер, все пользователи перераспределились на оставшийся, и он повис. Любая новость о том, что что-то блокирует, провоцирует мгновенный переход на блокируемый ресурс вдвое большего числа пользователей, в результате чего он действительно может перестать работать», — отметил в беседе с RT Бедеров.
Он добавил, что ещё одной возможной причиной плохой работы сервиса может быть то, что его замедляют искусственно.
Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России наблюдается полная приостановка работы видеохостинга YouTube.
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Мелисса Тимофеева