IT-эксперт Мясоедов объяснил сбои YouTube

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IT-эксперт Павел Мясоедов высказал мнение о том, что сбои в работе видеохостинга YouTube вызваны особенностями ограничения платформы.
По его мнению, то, что сейчас происходит с YouTube, не похоже на тотальную блокировку.
Ранее руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров объяснил, почему работа видеохостинга объективно замедляется. Так, по его словам, дело в том, что в стране осталось мало оборудования для кэширования YouTube.
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«Я бы назвал это особенностью процесса блокировки или особенностью организации ограничения. Пока не похоже на тотальную блокировку, обычно тотальным блокировкам предшествовали какие-то заявления. Я думаю, мы сейчас все помучаемся. Оттестируются эти системы, и через какое-то время, может быть, ограничения вообще отключат», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Мясоедов.
Ранее руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров объяснил, почему работа видеохостинга объективно замедляется. Так, по его словам, дело в том, что в стране осталось мало оборудования для кэширования YouTube.
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Мелисса Тимофеева