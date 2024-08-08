Россиян начали обманывать с помощью приложений для ускорения работы YouTube

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Злоумышленники начали обманывать россиян с помощью приложений, которые якобы должны ускорить работу YouTube. Об этом пишут «Известия».
За последнее время в сети возросло количество приложений, создатели которых обещают решить проблему с низкой скоростью загрузки видео на платформе. Многие из таких программ были созданы мошенниками.
Таким способом преступники могут украсть личные данные владельца зараженного смартфона или компьютера.
Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать сервисы частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи», для массового обмана россиян. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Как правило, пользователи заражаются вирусами типа Remote Access Tool или Remote Access Trojan, которые позволяют злоумышленникам получить дистанционный доступ к инфицированному компьютеру», — передают «Известия».
Таким способом преступники могут украсть личные данные владельца зараженного смартфона или компьютера.
Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать сервисы частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи», для массового обмана россиян. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова