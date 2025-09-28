Клиентка пожаловалась на бургер из «Вкусно — и точка» и закончила вечер под капельницей

28 сентября 2025, 13:05

Москвичка обвинила «Вкусно — и точка» в пищевом отравлении после доставки бургера

Фото: Istock / enginakyurt11

Жительница Москвы утверждает, что получила острое отравление после ужина из ресторана «Вкусно — и точка». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».