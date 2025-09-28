Клиентка пожаловалась на бургер из «Вкусно — и точка» и закончила вечер под капельницей
Жительница Москвы утверждает, что получила острое отравление после ужина из ресторана «Вкусно — и точка». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Как рассказала девушка, 14 сентября она заказала еду из филиала на улице Олимпийская деревня. Привезённые блюда, по её словам, были холодными, и уже через час после употребления бургера «Гранд де люкс» у неё резко ухудшилось самочувствие.
Симптомы, по её рассказу, включали рвоту, диарею, озноб, общую слабость и учащённое сердцебиение. Из-за этого она была вынуждена покинуть работу и вызвать врача из частной клиники. Медик поставил ей капельницу и определил диагноз — острое кишечное отравление.
Девушка утверждает, что до сих пор восстанавливается после случившегося. Обращение в службу поддержки «Вкусно — и точка» осталось без ответа, после чего она направила жалобу в Роспотребнадзор.
