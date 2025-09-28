Российский школьник на электросамокате покалечил пожилого мужчину

28 сентября 2025, 11:46

В Челябинске возбудили уголовное дело после наезда электросамоката на пенсионера

Фото: Istock/Oleg Elkov

В Челябинской области возбудили уголовное дело после инцидента с арендованным электросамокатом, в результате которого пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.