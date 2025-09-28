Российский школьник на электросамокате покалечил пожилого мужчину
В Челябинской области возбудили уголовное дело после инцидента с арендованным электросамокатом, в результате которого пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
Оперативники узнали о происшествии из публикаций в СМИ и социальных сетях. Согласно этой информации, на улице Молдавской в Челябинске несовершеннолетний водитель на арендованном электросамокате наехал на пенсионера рядом с жилым домом.
Медики госпитализировали пострадавшего мужчину в больницу. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
