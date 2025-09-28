Достижения.рф

Российский школьник на электросамокате покалечил пожилого мужчину

В Челябинске возбудили уголовное дело после наезда электросамоката на пенсионера
Фото: Istock/Oleg Elkov

В Челябинской области возбудили уголовное дело после инцидента с арендованным электросамокатом, в результате которого пострадал пожилой мужчина. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.



Оперативники узнали о происшествии из публикаций в СМИ и социальных сетях. Согласно этой информации, на улице Молдавской в Челябинске несовершеннолетний водитель на арендованном электросамокате наехал на пенсионера рядом с жилым домом.

Медики госпитализировали пострадавшего мужчину в больницу. Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось об инциденте в Москве на Киевском шоссе, где под колесами автомобиля погибла женщина.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0