Пирожки на вес золота: в Избербаше на раздаче еды люди кусались и дрались
В Дагестане праздничная ярмарка в честь 75-летия города Избербаш закончилась массовой потасовкой — раздача бесплатной еды вызвала настоящую давку, в которой люди не только толкались, но даже кусались, пытаясь отстоять свою долю угощений. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Горожанам предлагали пирожки, пиццу, пирожные и компот. Сначала всё шло мирно, но вскоре толпа потеряла самообладание — люди стали вырывать еду из рук друг друга, кто-то заранее прихватил пакеты и пытался как можно больше унести с собой.
Один из местных школьников позже рассказал, что в давке его укусили — зубы пробили даже куртку, и след остался. По его словам, неизвестный применил к нему болевой приём в борьбе за пирожки.
