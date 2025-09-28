Пирожки на вес золота: в Избербаше на раздаче еды люди кусались и дрались

28 сентября 2025, 12:01

В Дагестане толпа устроила драку на ярмарке из-за бесплатной еды

Фото: Istock / wjarek

В Дагестане праздничная ярмарка в честь 75-летия города Избербаш закончилась массовой потасовкой — раздача бесплатной еды вызвала настоящую давку, в которой люди не только толкались, но даже кусались, пытаясь отстоять свою долю угощений. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.