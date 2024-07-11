Климакс и деменция: почему «хоронят» Пугачеву, и кто написал пост об ударе по Киеву вместо неё

8 июля украинские СМИ начали распространять информацию о попадании ракеты ВС РФ в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Российская сторона свою причастность к инциденту отвергла и заявила, что целью ударов армии становятся лишь военные объекты, а повреждения госпиталя стали возможны ввиду некачественной работы украинской ПВО. О том, как с инцидентом связана певица Алла Пугачева и за что ее осудила общественность расскажет редакция «Радио 1».