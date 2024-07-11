Климакс и деменция: почему «хоронят» Пугачеву, и кто написал пост об ударе по Киеву вместо неё

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
8 июля украинские СМИ начали распространять информацию о попадании ракеты ВС РФ в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. Российская сторона свою причастность к инциденту отвергла и заявила, что целью ударов армии становятся лишь военные объекты, а повреждения госпиталя стали возможны ввиду некачественной работы украинской ПВО. О том, как с инцидентом связана певица Алла Пугачева и за что ее осудила общественность расскажет редакция «Радио 1».
Пугачева об ударе ВС РФ по Киеву 8 июля
На своей странице в социальной сети российская певица Алла Пугачева опубликовала фотографию раненого ребенка и сопроводила пост надписью: «Бог терпелив, но всему есть предел». Так артистка прокомментировала разрушения в детской больнице «Охматдет» в Киеве.
Захарова осадила Пугачеву из-за ее слов об атаке на Киев
Вскоре на пост Пугачевой обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — написала дипломат в своем телеграм-канале.
Продюсер Дзюник ответил на слова Пугачевой
Музыкальный продюсер и экс-директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник объяснил высказывание артистки физиологическими изменениями в ее организме, приводит его слова NEWS.ru. Он призвал певицу прислушаться к тем, кто дает аргументированные комментарии по факту произошедшего и рекомендовал обратить внимание на фотографии ракет, угодивших в детский госпиталь. Продюсер добавил, что на снимках видно, что снаряды были не российские.
По мнению Дзюника, сейчас у артистки или могут быть проблемы с алкоголем, или «действительно климакс переходит в старческий маразм», раз она так высказывается.
Галкин* пишет посты вместо Пугачевой
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с изданием предположил, что личную страницу Пугачевой давно ведет не она, а ее супруг Максим Галкин*. Парламентарий также обратил внимание на состояние здоровья артистки и не исключил того, что Пугачева может страдать деменцией.
«На последних фото и видео она напоминает человека с деменцией. Я не уверен, что отдает отчет и понимает, о чем вообще идет речь. Не верю, чтобы, находясь в здравом уме, Пугачева не позвонила своим друзьям в Москву и не узнала бы другую точку зрения, какая ракета куда попала», — озвучил свои сомнения Милонов.
Пугачеву предложили включить в реестр иноагентов
Яна Поплавская о высказывании Пугачевой
Актриса Яна Поплавская также не осталась в стороне и предложила высказывание Пугачевой нанести на гробовой плите певицы.
«Когда АБ (Алла Борисовна — прим.ред) отдаст душу, на ее могиле напишем ее же слова. И ниже допишем слова Марии Захаровой», — говорится в телеграм-канале артистки.
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