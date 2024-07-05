Пугачева решила бросить Галкина* и уехать с детьми в Юрмалу

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75-летняя певица Алла Пугачева переедет вместе с детьми переедет на лето в Латвию, пока муж-иноагент будет разъезжать с маленькими гастролями. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник среди бывших сотрудников Пугачевой. По их данным, для этого артистка уже арендовала дом с охраной и видеонаблюдением в Юрмале.
«Алла будет в Юрмале через несколько дней – после выходных. Там для нее уже подготовили жилье – убрались в арендованном доме. И важное – в доме теперь будет не только видеонаблюдение, но и охрана», – сообщает источник издания.Отмечается, что Пугачева прилетит в Латвию с Кипра, где вместе с Галкиным* живет в апартаментах элитного ЖК у моря стоимостью почти миллиард рублей, куда они перекочевали из Израиля.
Издание заявляет, что основные причины переезда Пугачевой – это друзья поблизости, среди которых Лайма Вайкуле, а также погода в Лимассоле, ведь как все сердечники и гипертоники певица плохо переносит жару.
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