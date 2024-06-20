«Заказала Пугачева»: как телеведущий Отар Кушанашвили оказался в реанимации и за что будет платить Басков

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Известный российский журналист Отар Кушанашвили госпитализирован в Красногорске. Шоумен прежде жаловался на боли в районе сердца и живота. Что известно о состоянии телеведущего и какой диагноз ему поставили врачи расскажет редакция «Радио 1».
Состояние здоровья Кушанашвили
Скандальный журналист Отар Кушанашвили известен по программам «Обоzzz-шоу» и «Акулы пера» на ТВ-6. Еще в молодости он запомнился зрителям острыми расспросами артистов про взятки, ориентацию, блат и прочие аспекты шоубиза.
Насыщенный график и нервное напряжение не прошли бесследно. В прошлом году журналист угодил в больницу с подозрением на инфаркт, однако всячески пытался опровергнуть эту информацию.
Госпитализация Кушанашвили в Подмосковье
Несколько дней назад Кушанашвили вновь почувствовал боли в области сердца. Из-за того, что у него также болел живот, журналист подумал, что просто отравился и причин для беспокойства нет.
«Шестой день отчаянно борюсь с последствиями отравления и запора. Мне слово «запор» казалось смешным, больше смешным казаться не будет», — писал в своих социальных сетях журналист.
Однако 20 июня стало известно, что Кушанашвили все же госпитализировали в клинику Красногорска. Медики выявили у журналиста ряд тяжелых диагнозов: цирроз печени и двусторонний гидроторакс. Кушанашвили был помещен в палату интенсивной терапии. Однако по информации телеграм-канала «Mash», у шоумена есть еще один серьезный недуг – напряженный асцит (скопление жидкости в брюшной полости, — прим.ред).
У Отара Кушанашвили обнаружили рак
Кроме того, музыкальный обозреватель и друг Кушанашвили Владимир Полупанов написал на своей странице в социальной сети о том, что у шоумена обнаружен рак. Он также сообщил, что в настоящее время журналиста оперируют.
Громкие скандалы журналиста Кушанашвили
Кушанашвили неоднократно оказывался в центре скандалов. По его словам, он пережил 27 судебных разбирательств со знаменитостями из-за его громких высказываний. Однако самым известным разбирательством стал процесс с певицей Аллой Пугачевой. Артистка подала в суд на журналиста за клевету и оскорбление. Позже
Отар извинился перед примадонной и она забрала заявление.
Однако через время на шоумена напали. Ему выбили зубы, обрили налысо, поставили на колени и приставили к голове пистолет. Журналист посчитал это местью Пугачевой и выразил уверенность в том, что «заказала» его именно она.
Басков оплатит лечение Кушанашвили
Народный артист России Николай Басков якобы заявил о намерении оплатить лечение журналисту Кушанашвили, пишет Lomovka. По информации портала, певец уже отдал соответствующее поручение своему помощнику. Сообщается, что по возвращении в Москву Басков передаст семье Кушанашвили средства на его лечение.
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