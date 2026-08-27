Rockstar Games «уронила» Twitch презентацией GTA VI
Студия Rockstar Games выпустила трейлер с демонстрацией игрового процесса Grand Theft Auto VI. На официальном сайте компании появились подробности о сюжете, ключевых персонажах и локациях, а также новые видеоматериалы и скриншоты.
События игры развернутся в вымышленном штате Леонида. Одной из центральных локаций станет Вайс‑Сити — город, хорошо знакомый фанатам по одноимённой игре. Кроме того, геймерам будут доступны острова Киз, гора Калага и другие территории.
В центре повествования — Джейсон Дюваль и Люсия Каминос. Их жизнь круто меняется после неудачного ограбления: герои оказываются втянуты в крупный криминальный заговор. В трейлере также представили ряд второстепенных персонажей, играющих заметную роль в сюжете. Среди них — опытный грабитель банков Рауль Баутиста и наркоторговец Брайан Хедер.
Ролик с геймплеем записали на консоли PS5. Его трансляция на Netflix временно оказалась недоступна из‑за огромного наплыва зрителей. Проблемы возникли и на платформе Twitch: сервис не выдержал нагрузки в момент планируемого стрима с новыми кадрами экшен‑приключения. Игра выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 19 ноября 2026 года.
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