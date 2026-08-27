Rockstar Games «уронила» Twitch презентацией GTA VI

27 августа 2026, 23:58

Twitch перестал работать из-за наплыва пользователей после презентации GTA VI

Фото: iStock/Kerkez

Студия Rockstar Games выпустила трейлер с демонстрацией игрового процесса Grand Theft Auto VI. На официальном сайте компании появились подробности о сюжете, ключевых персонажах и локациях, а также новые видеоматериалы и скриншоты.