Мощный паводок в Непале прервал маршруты россиян, число пропавших превысило 500
Мощный паводок в Непале заблокировал туристические маршруты, на которых находятся российские путешественники. Как сообщает Telegram-канал SHOT, непальские власти перекрыли несколько ключевых трасс из-за риска новых оползней и подъёма воды.
По словам одного из застрявших туристов, прямое сообщение между Катманду и Покхарой прервано, а мост в Муглинге недоступен. Водители ищут объезд через другие города, что увеличивает путь примерно на 18 часов.
Накануне утром мощный водный поток пришёл в Непал с территории Тибета и затронул ряд районов. Вода разрушала дома, автомобили, мосты, дорожное полотно и гидроэлектростанции. Часть туристов ехала к Кайлашу и Манасаровару, другие — к озеру Госайкунда.
Некоторые вышли на связь и ждут эвакуации. Более 500 человек числятся пропавшими без вести. Погибли минимум девять человек. В районы направили военных, спасателей и вертолёты. Власти призывают туристов отменить поездки в опасные зоны.
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