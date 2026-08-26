Мощный паводок в Непале прервал маршруты россиян, число пропавших превысило 500

26 августа 2026, 14:25

Фото: Istock/Marcos Assis

Мощный паводок в Непале заблокировал туристические маршруты, на которых находятся российские путешественники. Как сообщает Telegram-канал SHOT, непальские власти перекрыли несколько ключевых трасс из-за риска новых оползней и подъёма воды.