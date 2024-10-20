Климатическая зима придёт в Москву на 20 дней позже положенного, сообщил синоптик

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Климатическая зима в Москве начнётся на 20 дней позже, чем обычно, в начале декабря. Об этом РИА Новости сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Отмечается, что в столице климатическая зим должна наступать 13 ноября, однако в этом году смена сезонов произойдёт позже. Это укладывается в тенденцию глобального изменения климата, подчеркнул специалист.
По его словам, за последние несколько десятилетий осень удлинилась примерно на 20 суток, начительно сокращая продолжительность самого холодного времени года.
По прогнозам центра «Фобос», переход среднесуточных показателей температуры до отрицательных значений, а также формирование устойчивого снежного покрова произойдут только в начале декабря.
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По его словам, за последние несколько десятилетий осень удлинилась примерно на 20 суток, начительно сокращая продолжительность самого холодного времени года.
По прогнозам центра «Фобос», переход среднесуточных показателей температуры до отрицательных значений, а также формирование устойчивого снежного покрова произойдут только в начале декабря.
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Анастасия Чинкова