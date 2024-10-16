«Вишенка на торте»: Синоптик рассказал о погодном сюрпризе для москвичей

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Календарь показывает середину октября. Москвичи и жители области, кажется, видели все: солнце, дождь, снег... Чего ожидать от погоды дальше?
Начальник ситуационного Центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что конец недели, включая выходные, по температуре будет определенно осенним.
Однако, по его словам, унывать не стоит, потому что следующая неделя готовит для нас теплый сюрприз.
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«Температура соответствует климатической норме. Будет облачная погода, но без осадков. Может, 17 октября на северо-востоке и юго-востоке пройдет слабенький дождик, но только две-три капли. Ночные заморозки ожидаются с четверга на пятницу и с пятницы на субботу, примерно -4, -6 градусов», — сообщил синоптик.
Однако, по его словам, унывать не стоит, потому что следующая неделя готовит для нас теплый сюрприз.
«Вишенка на торте: начиная с воскресенья, половина следующей недели пропитается теплой порцией воздуха. Температуры будут +7,+9 градусов днем, и ночные часы будут теплыми: от +2 до +6 градусов. Ощутим комфортную погоду без осадков», — поделился прогнозом Варакин.
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Анастасия Бондарева