Синоптик Шувалов спрогнозировал задорную погоду на следующей неделе в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе москвичей ждёт хорошая погода с подрастающей даже ночью температурой.
«Мы начнём неделю очень задорно, с дневной температурой плюс 11-13°C. Ночные температуры тоже подрастут. Сегодняшней ночью было -4,5°C. Таких значений температуры ночью и утром уже не будет», — прояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Шувалов.
А ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что эти выходные для жителей Московского региона в плане погоды будут очень комфортными.
«Солнце сегодня будет светить, и температура воздуха повысится в субботу до 7-9°С, а в области до 5-10°С. Ветер, хоть и северо-западный, но не очень сильный. То есть комфортность погоды будет высокая. В воскресенье ночь станет теплее, чем прошедшая, — в Москве 2-4°С, и по области не прогнозируется отрицательных значений температуры», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.
Ранее Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявлял, что прогноз на ближайшие дни достаточно благоприятный.
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Мелисса Тимофеева