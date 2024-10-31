Климатолог Киселев объяснил увеличение количества ураганов

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Климатолог и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что количество ураганов как в мире, так и в России, в частности увеличилось из-за гидрологического цикла и ветровых нагрузках.
Также существенно влияет на учащение ураганов и глобальное потепление, добавил специалист.
До этого учёные из Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» в Севастополе установили, что мидии способны продержаться в воде, насыщенной углекислым газом, без вреда для организма до шести дней. После этого сроках в их организме начинаются патологические процессы.
Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане сформировался новый ураган под названием «Оскар».
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«Я посчитал, что за первые 20 лет XXI века на территории России в среднем таких опасных явлений, наносящих ущерб, было 371 случай в год. То есть ежедневно на территории РФ в какой-то точке страны происходило такое событие. Просто не всем, кто находится не в эпицентре такого явления, это заметно», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Киселев.
До этого учёные из Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» в Севастополе установили, что мидии способны продержаться в воде, насыщенной углекислым газом, без вреда для организма до шести дней. После этого сроках в их организме начинаются патологические процессы.
«Важно проводить мониторинг изменений кислотности и содержания растворённого кислорода как в местах естественного обитания моллюсков, так и на марикультурных фермах, где выращивают двустворчатых моллюсков», — отметила в беседе с RT кандидат биологических наук руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ Александра Андреева.
Ранее сообщалось, что в Атлантическом океане сформировался новый ураган под названием «Оскар».
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Мелисса Тимофеева