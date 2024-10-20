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В Атлантическом океане сформировался новый ураган под названием «Оскар», согласно данным, опубликованным на сайте Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC).
Скорость ветра составляет около 36 метров в секунду. Центр заявил, что «Оскар» движется на запад со скоростью 19 километров в час. В то же время штормовое предупреждение не объявлялось.
Ранее ураган «Милтон» сформировался на западном побережье американского штата Флорида, недалеко от острова Сиеста-Ки. По данным центра, максимальная скорость ветра достигала 57 метров в секунду.
До этого Роскосмос опубликовал спутниковые снимки урагана «Милтон». На кадрах со спутника «Электро-Л» виден мощный вихрь, движущийся в сторону американского штата Флорида.
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Ранее ураган «Милтон» сформировался на западном побережье американского штата Флорида, недалеко от острова Сиеста-Ки. По данным центра, максимальная скорость ветра достигала 57 метров в секунду.
До этого Роскосмос опубликовал спутниковые снимки урагана «Милтон». На кадрах со спутника «Электро-Л» виден мощный вихрь, движущийся в сторону американского штата Флорида.
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Александр Климов