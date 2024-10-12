В США рассказали о новой угрозе от урагана «Милтон»

Два человека скончались в больнице после того, как на въезде в Магас было совершено нападение на машину заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Адама Хамхоева. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб республики.