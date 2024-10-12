В США рассказали о новой угрозе от урагана «Милтон»

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Ураган «Милтон» в США может создать благоприятные условия для размножения комаров, которые вызвать рост заболеваний. Об этом пишет издание Newsweek, опираясь на мнение экспертов.
«Ураганы и экстремальные погодные явления могут существенно повлиять на популяцию комаров», – сообщила профессор географии в Университете Майами Имельда Моисе.
По ее словам, ураганы могут вызвать резкий рост популяций комаров в идеальных для размножения условиях высокой влажности и богатых питательными веществами паводковых вод. Однако вопрос о том, через какое время после урагана риск возникновения этой проблемы возрастает, все еще остается предметом активного изучения.
Ранее телеканал ABC News сообщил, что ураган «Милтон», как и другие тропические штормы, обрушившиеся на США, рискует существенно ухудшить здоровье американских жителей.
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Александр Климов