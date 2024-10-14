Спасатели в США сбежали от вооруженных ополченцев

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Ликвидировавшие последствия урагана в Соединенных Штатах Америки спасатели уехали из-за ополченцев. Об этом информирует газета Washington, пишет РИА Новости.
Сообщается, что американская Лесная служба, оказывающая помощь Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях, 12 октября направила сообщение о «вооруженных ополченцах», которые «охотятся» на спасателей.
Отмечается, что были обнаружены два грузовика с вооруженными ополченцами. По данным газеты, они заявили, что охотятся на FEMA. Согласно статье, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) рекомендовало всем федеральным спасателям округа Резерфорд, штат Северная Каролина, прекратить свою деятельность и немедленно покинуть этот район.
Помимо этого, два федеральных чиновника подтвердили соответствующую информацию, однако они отказались комментировать серьезность этой угрозы.
Напомним, что ураган «Хелен», который обрушился на Соединенные Штаты Америки в конце сентября, нанес значительный ущерб энергетической инфраструктуре страны.
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Отмечается, что были обнаружены два грузовика с вооруженными ополченцами. По данным газеты, они заявили, что охотятся на FEMA. Согласно статье, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) рекомендовало всем федеральным спасателям округа Резерфорд, штат Северная Каролина, прекратить свою деятельность и немедленно покинуть этот район.
Помимо этого, два федеральных чиновника подтвердили соответствующую информацию, однако они отказались комментировать серьезность этой угрозы.
Напомним, что ураган «Хелен», который обрушился на Соединенные Штаты Америки в конце сентября, нанес значительный ущерб энергетической инфраструктуре страны.
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Дарья Осипова