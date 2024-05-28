Климатолог Киселев: Затопление курортных городов из-за ливней летом возможно

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Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев заявил, что этим летом возможны погодные аномалии и затопления, в частности курортных городов России из-за ливней.
«Если говорить о статистике Росгидромета – по сравнению с концом прошлого века, число подобных событий увеличилось вдвое. Причём это увеличение происходит за счёт двух факторов: наводнения, ливни и засухи в разных регионах, а также ветровые нагрузки. Поэтому общая тенденция такова, что аномальные погодные явления летом возможны», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Киселев.
Однако, подчеркнул специалист, и утверждать, что катаклизмы обязательно случатся, тоже нельзя.
До этого, 26 мая, из берегов вышла река Дебед, протекающая на севере Армении. Сообщалось, что один человек погиб после разрушения дорог и мостов в результате наводнения.
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