Более 300 человек стали жертвами наводнения в Афганистане

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Более 300 человек погибли в результате наводнения в афганской провинции Баглан. Об этом сообщило отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Афганистане.
Также после наводнения оказались разрушенными свыше тысячи домов, отмечается в опубликованном организацией посте в соцсети Х.
Сезонные дожди обрушились на Афганистан в апреле. До этого сообщалось о гибели сотен людей ещё в десяти провинциях страны.
В ООН подчеркнули, что это одно из немногих наводнений за минувший месяц, которое было вызвано аномально сильными дождями.
Отмечается, что в настоящее время ВПП раздаёт выжившим гражданам витаминизированное печенье.
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Сезонные дожди обрушились на Афганистан в апреле. До этого сообщалось о гибели сотен людей ещё в десяти провинциях страны.
В ООН подчеркнули, что это одно из немногих наводнений за минувший месяц, которое было вызвано аномально сильными дождями.
Отмечается, что в настоящее время ВПП раздаёт выжившим гражданам витаминизированное печенье.
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Анастасия Чинкова