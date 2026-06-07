Климатолог объяснил рост числа погодных аномалий в мире
В последние десятилетия число опасных погодных явлений по всему миру значительно увеличилось. В России погодные аномалии наблюдаются практически ежедневно в разных регионах страны, и их количество будет продолжать расти, что связано с изменением климата. Об этом сообщил РИА Новости климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
По данным, предоставленным экспертом, в первые два десятилетия текущего столетия в России ежегодно фиксировалось в среднем 371 опасное природное явление, причиняющее ущерб. Они варьируются в зависимости от региона: лавины, сильные ветры, ураганы, засухи, ливни и другие. Также климатологи отмечают рост числа продолжительных жарких дней за последние десятилетия.
Учёный поделился ещё одним фактом: наибольшее количество аномалий наблюдается в округах с самой большой площадью. Однако если рассчитать число опасных явлений на единицу площади, то наиболее уязвимыми оказываются округа с наименьшей площадью.
Особенно это касается Центрального, Северокавказского и Южного федеральных округов, где площадь наименьшая, а количество опасных явлений наибольшее, подчеркнул климатолог. С формальной точки зрения, самый благополучный округ — Северо-Западный, а самый неблагополучный — Южный, подытожил Киселев. По его мнению, число опасных погодных явлений в России будет увеличиваться в ближайшие годы, но это не обязательно означает, что каждый последующий год будет хуже предыдущего.
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