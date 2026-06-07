Климатолог объяснил рост числа погодных аномалий в мире

07 июня 2026, 07:33

Климатолог Киселев: рост числа погодных аномалий связан с изменением климата

Фото: iStock/chris-mueller

В последние десятилетия число опасных погодных явлений по всему миру значительно увеличилось. В России погодные аномалии наблюдаются практически ежедневно в разных регионах страны, и их количество будет продолжать расти, что связано с изменением климата. Об этом сообщил РИА Новости климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.