Россиянам дали советы по планированию летнего пикника без лишних трат
Финконсультант Матвеева рассказала, как выгодно организовать летний пикник
После пикников у россиян нередко остаются лишние продукты и блюда, которые они не успели съесть. Это происходит из-за недостатка планирования. О том, как выгодно организовать летний пикник, рассказала в беседе с RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.
Она советует сначала составить меню, потом — написать под него список покупок. Когда речь заходит о блюдах, то лучше выбирать рецепты с пересекающимися ингредиентами, например одни и те же овощи использовать для салата и для гриля, а зелень — для маринада и сэндвичей. Такой подход помогает купить меньше разной еды, полностью ее израсходовать и не оставаться с «излишками».
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Более того, значительную часть расходов составляют одноразовая посуда, уголь, бумажные полотенца, средства от насекомых. Перед походом в магазин лучше проверить, что уже есть дома — часто нужные вещи остаются после предыдущих пикников. Их следует хранить в одном месте, чтобы быстро отыскать при необходимости.
Для посиделок на природе выгоднее всего готовить что-то простенькое: такие блюда требуют меньше подготовки, удобнее в транспортировке и нравятся большинству гостей. На одного взрослого достаточно 500–700 граммов еды. Овощи можно вымыть и нарезать дома, мясо замариновать заранее, некоторые закуски приготовить накануне. Также в жару потребуется около 1–1,5 литра безалкогольных напитков на человека.
«Если центральным блюдом становится шашлык или мясо в любом другом виде, можно ориентироваться примерно на 250—300 г сырого мяса на одного взрослого гостя», — пояснила RT Матвеева.Она добавила, что отмерять ингредиенты на глаз не очень удобно, однако можно использовать контейнеры фиксированного объёма. А вот большие упаковки чипсов, сухариков или сладостей покупать не стоит. На практике такое количество «перекуса» тяжело съесть за время пикника.