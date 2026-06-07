Россиянам дали советы по планированию летнего пикника без лишних трат

07 июня 2026, 06:21

Финконсультант Матвеева рассказала, как выгодно организовать летний пикник

Фото: iStock/Ivanko_Brnjakovic

После пикников у россиян нередко остаются лишние продукты и блюда, которые они не успели съесть. Это происходит из-за недостатка планирования. О том, как выгодно организовать летний пикник, рассказала в беседе с RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.





Она советует сначала составить меню, потом — написать под него список покупок. Когда речь заходит о блюдах, то лучше выбирать рецепты с пересекающимися ингредиентами, например одни и те же овощи использовать для салата и для гриля, а зелень — для маринада и сэндвичей. Такой подход помогает купить меньше разной еды, полностью ее израсходовать и не оставаться с «излишками».





Синоптик рассказала, каким будет июль в Москве

«Если центральным блюдом становится шашлык или мясо в любом другом виде, можно ориентироваться примерно на 250—300 г сырого мяса на одного взрослого гостя», — пояснила RT Матвеева.