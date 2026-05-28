Климатолог предупредил о вероятности увеличения количества гроз в Москве

Климатолог Семенов: в Москве может увеличиться число гроз и смерчей
В столичном регионе уже в ближайшие годы может стать больше гроз и смерчей. Так считает директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
По его словам, возможное увеличение количества таких природных связано с глобальным потеплением. Из-за этого воздух становится более влажным, теряется устойчивость, и возникают грозы, шквалы и смерчи.
«В связи с этим можно предположить, что со временем грозы и смерчи в Московском регионе начнут становиться все более интенсивными. Однако пока это лишь возможная тенденция», — отметил Семенов в разговоре с Москвой 24.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день единственный относительно четкий прогноз указывает на то, что в Москве через 30 лет станет теплее примерно на 2 градуса.