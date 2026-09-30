Климатолог предупредил о возможном позднем начале зимы в Москве

30 сентября 2026, 09:30

Фото: iStock/Mariana Mikhailova

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал, что климатическая зима в Москве в 2026 году может наступить позже привычных сроков из-за глобального потепления.





Общественная Служба Новостей со ссылкой на ТАСС сообщает, что это — период, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво опускается ниже нуля градусов. Как правило, в Москве это происходит примерно в середине ноября.



По словам специалиста, климатические изменения постепенно сдвигают начало зимнего сезона на более поздние даты.





«Не исключено, что и в нынешнем году зима может быть запоздалой», — отметил Терешонок.