Климатолог предупредил о возможном позднем начале зимы в Москве
Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок рассказал, что климатическая зима в Москве в 2026 году может наступить позже привычных сроков из-за глобального потепления.
Общественная Служба Новостей со ссылкой на ТАСС сообщает, что это — период, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво опускается ниже нуля градусов. Как правило, в Москве это происходит примерно в середине ноября.
По словам специалиста, климатические изменения постепенно сдвигают начало зимнего сезона на более поздние даты.
«Не исключено, что и в нынешнем году зима может быть запоздалой», — отметил Терешонок.
Он напомнил, что в 2025 году климатическая зима в Москве началась 13 декабря. Еще позднее она наступила в 2019 году — 26 декабря, почти на месяц позже календарного начала зимы.