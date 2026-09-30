Кардиолог Вульф предупредила о риске зависимости и тяжёлого отравления корвалолом
Кардиолог, врач функциональной диагностики и эксперт телеканала «Доктор» Кристина Вульф заявила, что фенобарбитал в составе корвалола способен формировать зависимость. Превышение допустимой дозы препарата несёт угрозу для жизни.
В беседе с RT специалист пояснила, что фенобарбитал подавляет работу дыхательного центра и влияет на электрическую активность мозга. Интоксикация сопровождается помутнением сознания, головокружением, головной болью, возбуждением, учащённым сердцебиением и снижением рефлексов.
При серьёзном отравлении человек рискует столкнуться с отёком лёгких и сосудистым коллапсом — критическим снижением давления из-за нарушения кровотока. Вульф подчеркнула, что крупная доза фенобарбитала способна привести к остановке дыхания и сердца.
Читайте также: