Россияне назвали мебель главным слабым местом офисов
Лишь 17% россиян полностью устраивает их рабочее пространство. Еще 33% в целом довольны офисом, однако 32% ждут улучшений. Сменить место работы из-за условий в офисе готовы 7% участников исследования.
В беседе с «Газетой.Ru» представители сети сервисных офисов SOK привели итоги опроса, в котором участвовали свыше 1 тыс. жителей России. Главным критерием хорошего офиса 52% респондентов считают комфорт для сотрудников. Для 46% важен уровень сервиса, включая работу персонала.
Удобную мебель назвали значимым фактором 41% опрошенных, современное оформление пространства — 39%. При этом именно на мебели работодатели, по оценке сотрудников, сокращают расходы чаще всего: на это указали 62% участников.
Почти половина респондентов, 47%, заметили экономию на технике. Еще 45% заявили о недостаточном внимании к зонам отдыха, 31% — к интерьеру. Переговорные, напротив, редко попадают под сокращение затрат: такой ответ выбрали 7% участников.
Более половины россиян — 55% — предпочли бы арендовать готовый офис с обслуживанием от профессионального оператора, даже при более высокой цене. Самостоятельно решать технические и бытовые вопросы ради меньшей арендной ставки согласны 23%. Другой вариант выбрали 12%, затруднились с ответом 10%.
Одновременно сотрудники считают часть офисных ресурсов лишними. На избыточную площадь указали 58% респондентов, на ненужную технику — 46%. Каждый четвертый участник отметил нефункциональную мебель.
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