Россияне назвали мебель главным слабым местом офисов

30 сентября 2026, 08:43

SOK: только 17% опрошенных россиян полностью довольны своим офисом

Фото: iStock/littlehenrabi

Лишь 17% россиян полностью устраивает их рабочее пространство. Еще 33% в целом довольны офисом, однако 32% ждут улучшений. Сменить место работы из-за условий в офисе готовы 7% участников исследования.