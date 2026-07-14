Подмосковные школьники, не сдавшие ОГЭ, смогут получить рабочую профессию
Подмосковные школьники, не сдавшие ОГЭ, с октября смогут бесплатно освоить востребованную рабочую специальность, пока будут готовиться к пересдаче. Об этом рассказал РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он пояснил, что принятый Мособлдумой закон даёт возможность пройти профессиональное обучение без оплаты девятиклассникам, получившим неудовлетворительные оценки в конце учебного года. Такая мера не отменяет обязательной итоговой аттестации: даже если сначала подросток получает профессию, позднее он все еще должен вновь сдать предметы, по которым ему поставили низкий результат. При этом Брынцалов уточнил, что обучение проводится на добровольной основе.
Ранее настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин заявил о росте интереса к религии среди зумеров. По его словам, молодые люди стали чаще приходить в храмы за духовной поддержкой и поиском жизненного смысла.
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