«Все шансы имеются»: Климатолог раскрыл, как Эль-Ниньо повлияет на зиму в России
Климатолог Киселёв: Эль-Ниньо может принести России рекордное тепло
Пик природного явления Эль-Ниньо придётся на декабрь 2026 года и продержится минимум до конца зимы. Климатолог Андрей Киселёв из обсерватории имени Воейкова пояснил: этот феномен может поменять режим осадков и повысить среднегодовую глобальную температуру.
В беседе с Общественной Службой Новостей Киселёв заявил, что аномальные ливни и засухи России не угрожают — они случаются в основном в южном полушарии. При этом температура в РФ, по словам эксперта, в ближайшие месяцы может превысить климатическую норму.
«Часто именно сильные Эль-Ниньо приносят рекордные увеличения температуры по отношению к доиндустриальному периоду. Так было в 2016 году, потом в 2023-2024 годах, когда был установлен последний рекорд: +1,55 градуса. Весьма вероятно, это произойдёт и в 2027 году — всё шансы на это имеются. И, естественно, поскольку это глобальный фактор, он каким-то образом скажется и на России», — отметил климатолог.Киселёв подчеркнул, что в России температура растёт в 2,5-2,7 раза быстрее, чем в среднем по миру. Рост показателей увеличивает энергию в климатической системе, а это учащает погодные аномалии. Однако происходит это постепенно, так что массовых катаклизмов зимой не ожидается.