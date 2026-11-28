28 ноября 2026, 20:29

Климатолог Киселёв: Эль-Ниньо может принести России рекордное тепло

Фото: Istock/JackF

Пик природного явления Эль-Ниньо придётся на декабрь 2026 года и продержится минимум до конца зимы. Климатолог Андрей Киселёв из обсерватории имени Воейкова пояснил: этот феномен может поменять режим осадков и повысить среднегодовую глобальную температуру.





В беседе с Общественной Службой Новостей Киселёв заявил, что аномальные ливни и засухи России не угрожают — они случаются в основном в южном полушарии. При этом температура в РФ, по словам эксперта, в ближайшие месяцы может превысить климатическую норму.

«Часто именно сильные Эль-Ниньо приносят рекордные увеличения температуры по отношению к доиндустриальному периоду. Так было в 2016 году, потом в 2023-2024 годах, когда был установлен последний рекорд: +1,55 градуса. Весьма вероятно, это произойдёт и в 2027 году — всё шансы на это имеются. И, естественно, поскольку это глобальный фактор, он каким-то образом скажется и на России», — отметил климатолог.