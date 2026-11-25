«Мороз крепчает»: Синоптик раскрыл главное о погоде в Москве до конца недели
Синоптик Шувалов: гололёд в Москве до 29 ноября не грозит
Синоптик, метеоролог и климатолог Александр Шувалов сообщил, что москвичам не нужно опасаться гололёда до 29 ноября. Он заявил, что температура воздуха в этот период сохранится отрицательной.
В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что погодные условия не создадут предпосылок для активного таяния снега и последующего образования наледи.
«До конца этой недели, 29 ноября, температура в Москве по-прежнему будет оставаться ниже нуля. К выходным, 28 и 29 ноября, она понизится до 4-9 градусов мороза. Поэтому никаких предпосылок для таяния снега и образования гололёда нет. Да, снежный покров будет проседать, не слишком сильно пополняясь сверху. Однако снег останется лежать», — рассказал синоптик.При этом климатолог подчеркнул, что снега местами выпало достаточно много: в некоторых районах Москвы высота снежного покрова достигла 30 см.