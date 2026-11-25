25 ноября 2026, 19:49

Синоптик Шувалов: гололёд в Москве до 29 ноября не грозит

Фото: Istock/olgalngs

Синоптик, метеоролог и климатолог Александр Шувалов сообщил, что москвичам не нужно опасаться гололёда до 29 ноября. Он заявил, что температура воздуха в этот период сохранится отрицательной.





В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что погодные условия не создадут предпосылок для активного таяния снега и последующего образования наледи.

«До конца этой недели, 29 ноября, температура в Москве по-прежнему будет оставаться ниже нуля. К выходным, 28 и 29 ноября, она понизится до 4-9 градусов мороза. Поэтому никаких предпосылок для таяния снега и образования гололёда нет. Да, снежный покров будет проседать, не слишком сильно пополняясь сверху. Однако снег останется лежать», — рассказал синоптик.