В России начнут создавать персонализированные биомедицинские клеточные продукты

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В России в 2025 году начнут создавать персонализированные биомедицинские клеточные продукты (БМКП) на основе взятых у пациентов клеток. Об этом сообщили в Сеченовском университете, который и будет заниматься разработкой. На сегодняшний день, как отмечается, к применению готовы БМКП для восстановления голосовых связок и барабанных перепонок.
«Они выполняют роль регулятора регенерации и стимулируют образование не рубцовой ткани, а такой, которая будет близка к нормальной. Также исследователи создали биоэквиваленты для замещения барабанной перепонки и голосовых связок и провели ряд экспериментов на животных, продемонстрировавших эффективность такой терапии», — приводят «Известия» слова научрука НТПБ Петра Тимашева.Также в университете завершили первый этап разработки тканеинженерного биореактора, который не имеет аналогов в России, а зарубежные в сравнении с ним являются более ограниченными. Как сообщили ученые в беседе с «Газетой.Ru», сейчас уже готов прототип ячейки биореактора, в котором будут созревать костные ткани и связки.
«Современные технологии тканевой инженерии позволяют создавать ткани организма на основе собственных клеток человека с помощью 3D-биопечати и культивирования в биореакторе. Он должен обеспечивать для клеток-предшественников разные виды механических воздействий, чтобы они дифференцировались в нужный тип ткани», — пояснили в издании.Читайте также:
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