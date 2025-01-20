Синоптик назвала самую холодную ночь на неделе

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Самая холодная ночь на этой неделе ожидается во вторник, 21 января, когда температура будет опускаться до -9 градусов. Об этом сообщила главный синоптик информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, вместе с тем до 26 января ожидаются небольшие снегопады каждую ночь.
«Наиболее холодная погода ожидается в ночь на 21 января. В Москве температура будет понижаться до минус 7 – минус 9 градусов. Дневная температура будет минус 4 – минус 6 градусов. Будет слабый снежок», — рассказала метеоролог для «Москвы 24».Однако не по всей России ожидаются такие температуры. К примеру, в Кемеровской области в ночь на вторник обещают морозы вплоть до -17 градусов мороза. Как сообщает «Сiбдепо», днем столбики термометров поднимутся до +3, выпадет небольшой и местами умеренный снег.
«Как и ночью, по региону будет мокрый снег и метель. Днем местами гололедные явления и ветер с порывами до 18 м/с», — отмечает издание.Читайте также:
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