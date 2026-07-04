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Климатолог раскрыл причины аномальной жары в Европе

Климатолог Верховец: аномальную жару в Европе спровоцировал «тепловой купол»
Фото: istockphoto/batuhan toker

Над Европой сформировался своеобразный «купол», который удерживает горячий воздух в регионе, из‑за чего в ряде стран установилась аномальная жара. Об этом агентству ТАСС рассказал проректор Сибирского федерального университета и эксперт в области изменения климата Сергей Верховец.



По словам специалиста, в атмосфере возник устойчивый блокирующий процесс, который привёл к образованию «теплового купола». В результате температура в регионе оказалась выше климатической нормы на 5–12 градусов. Аномалия затронула обширную территорию — от Франции и Испании на западе до Швеции и Румынии на востоке.

Рекордно высокие температуры установились в Европе во второй половине июня: местами столбики термометров поднимаются выше 40 градусов. В связи с этим власти ряда государств вводят красный уровень погодной опасности. Для защиты населения закрывают школы, ограничивают массовые мероприятия, а граждан просят по возможности не находиться долго на улице.

Александр Огарёв

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