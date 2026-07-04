Климатолог раскрыл причины аномальной жары в Европе

04 июля 2026, 05:57

Климатолог Верховец: аномальную жару в Европе спровоцировал «тепловой купол»

Фото: istockphoto/batuhan toker

Над Европой сформировался своеобразный «купол», который удерживает горячий воздух в регионе, из‑за чего в ряде стран установилась аномальная жара. Об этом агентству ТАСС рассказал проректор Сибирского федерального университета и эксперт в области изменения климата Сергей Верховец.