Климатолог раскрыл причины аномальной жары в Европе
Над Европой сформировался своеобразный «купол», который удерживает горячий воздух в регионе, из‑за чего в ряде стран установилась аномальная жара. Об этом агентству ТАСС рассказал проректор Сибирского федерального университета и эксперт в области изменения климата Сергей Верховец.
По словам специалиста, в атмосфере возник устойчивый блокирующий процесс, который привёл к образованию «теплового купола». В результате температура в регионе оказалась выше климатической нормы на 5–12 градусов. Аномалия затронула обширную территорию — от Франции и Испании на западе до Швеции и Румынии на востоке.
Рекордно высокие температуры установились в Европе во второй половине июня: местами столбики термометров поднимаются выше 40 градусов. В связи с этим власти ряда государств вводят красный уровень погодной опасности. Для защиты населения закрывают школы, ограничивают массовые мероприятия, а граждан просят по возможности не находиться долго на улице.
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