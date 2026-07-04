В Венесуэле собака спасла десятки человеческих жизней после землетрясения

04 июля 2026, 05:29

Собака «Цунами» спасала 26 человек после разрушительного землетрясения в Венесуэле

Девятилетняя поисково‑спасательная собака «Цунами» помогла найти живыми 26 человек под завалами после разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом рассказал руководитель кинологической группы KSARECID, специализирующейся на работе в зонах стихийных бедствий Хорхе Беенс.