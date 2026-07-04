В Венесуэле собака спасла десятки человеческих жизней после землетрясения
Девятилетняя поисково‑спасательная собака «Цунами» помогла найти живыми 26 человек под завалами после разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом рассказал руководитель кинологической группы KSARECID, специализирующейся на работе в зонах стихийных бедствий Хорхе Беенс.
Стихийное бедствие обрушилось на Венесуэлу 24 июня. В стране произошли две серии сильных подземных толчков. Согласно данным Геологической службы США, магнитуда первого землетрясения достигла 7,2, второго — 7,5. По официальной информации властей, число погибших составило 2645 человек, раненых — 12 666. При этом спасателям удалось вызволить из-под завалов 6462 пострадавших.
Слова Беенса прозвучали в видеоролике, который опубликовала в Telegram уполномоченный представитель президента Венесуэлы Дельси Родригес. Кинолог подчеркнул, что «Цунами» — опытный специалист по поиску людей под завалами и после оползней, а на подготовку собак такого уровня уходит от трёх до четырёх лет.
Кроме того, Беенс напомнил, что ранее животное принимало участие в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Тогда оно находило выживших в местах, которые не смогли обследовать другие международные поисково-спасательные команды.
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