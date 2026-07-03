Жара вернется в столичный регион не раньше середины июля
Синоптик Позднякова: на выходных в Москве пройдут дожди
В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается комфортная погода, близкая к климатической норме, однако пройдут дожди. Об сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, в пятницу, 3 июля, температура воздуха составит порядка +25…+27 °С. Такие показатели превышают норму на 3–4 °С. В выходные местами пройдут кратковременные дожди, а температура опустится.
«В субботу столбики термометров приблизятся к нормальным значениям месяца — около +24…+26 °С, в воскресенье — около +21…+23 °С. В ночные часы температура воздуха составит +16…+17 °С, при этом воздух будет очень влажным», — уточнила Позднякова в разговоре с «Вечерней Москвой».
Так, жаркая погода покинет столичный регион и не вернется до середины июля. Однако на следующих выходных, 11 и 12 июля, воздух прогреется до +23…+25 °С, заключила синоптик.
При этом данные сервиса «Яндекс Погода» свидетельствуют о том, что в Москве 4 и 5 июля ожидается пасмурная и дождливая погода, сообщают «Известия». В субботу температура воздуха составит около +23 °С, ночью она опустится до +19 °С. В воскресенье облачность сохранится, пройдут периодические осадки. Днем столбики термометров покажут порядка +22 °С.
«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным, возможны различия на 1–2 градуса в течение дня», — уточнили специалисты.