Аномальная жара из Европы придет на юг России
Синоптик Ильин: аномальная жара из Европы принесет на юг России до +37 °C
Горячие воздушные массы из Европы принесут в южную часть России жару до +35…+37 °C. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Напомним, в Европе последние недели держится температура около +40 °C. Из-за аномальной жары умерли более 1,3 тысячи человек. По словам синоптика, жаркая воздушная масса смещается в сторону Венгрии и Сербии.
«Затем эта воздушная масса выйдет в районы Причерноморья, трансформируется над Черным морем, остынет и на юг России принесет температуру под +35…+37 °C», — отметил Ильин в разговоре с Москвой 24.
В столичном регионе, по его словам, 2 июля температура может повыситься до +32 °C. В пятницу жара начнет спадать, а столбики термометров покажут порядка +27…+29 °C. Уже на выходных в Москве ожидаются дожди с грозами, уточнил Ильин специально для RT.
«В пятницу ещё будет достаточно тепло — +26...+27 °C в дневные часы. Ночью ожидается около +18...+20 °C. При этом в ночные и утренние часы будут дожди, а по области возможна гроза», — рассказал синоптик.
Так, дожди будут продолжаться в субботу и воскресенье, а температура начнет снижаться. В субботу воздух прогреется до +22...+24 °C, а в воскресенье — до +18...+23 °C. В последний день недели осадки будут довольно интенсивными, заключил Ильин.