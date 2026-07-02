Аномальная жара из Европы придет на юг России

02 июля 2026, 15:12

Синоптик Ильин: аномальная жара из Европы принесет на юг России до +37 °C

Фото: iStock/demaerre

Горячие воздушные массы из Европы принесут в южную часть России жару до +35…+37 °C. Об этом предупредил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





Напомним, в Европе последние недели держится температура около +40 °C. Из-за аномальной жары умерли более 1,3 тысячи человек. По словам синоптика, жаркая воздушная масса смещается в сторону Венгрии и Сербии.





«Затем эта воздушная масса выйдет в районы Причерноморья, трансформируется над Черным морем, остынет и на юг России принесет температуру под +35…+37 °C», — отметил Ильин в разговоре с Москвой 24.

«В пятницу ещё будет достаточно тепло — +26...+27 °C в дневные часы. Ночью ожидается около +18...+20 °C. При этом в ночные и утренние часы будут дожди, а по области возможна гроза», — рассказал синоптик.