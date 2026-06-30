Климатолог раскрыл, принесут ли летние волны жары засуху в Москву

30 июня 2026, 13:44

Климатолог Семенов: летние волны жаркой погоды не принесут засуху в Москву

Фото: iStock/batuhan toker

Летние волны жаркой погоды не принесут засуху в столичный регион. Так считает директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.





По его словам, текущим летом в Москве и Подмосковье ожидаются краткосрочные периоды жары. Однако даже при длительном сохранении таких погодных условий засухи в августе не произойдет. Он уточнил, что дожди, которые пройдут на предстоящих выходных, насытят почву влагой, поэтому высокая температура будет ощущаться легче.





«Субтропический гребень — это обычный антициклон, то есть высокое давление. Ему характерна погода, когда солнце светит ярко и приходит жара. В целом такие условия — обычная погодная изменчивость для нашего региона, ничего необычного не происходит», — отметил Семенов в разговоре с Москвой 24.

«Сегодня днём в Москве будет +26...+27 °С. Завтра, 1 июля, уже стоит ожидать до +28 °С. В четверг ещё жарче — +28...+30 °С. В пятницу дневная температура будет на уровне +26...+28 °С», — уточнил специалист.