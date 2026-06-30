Синоптик рассказала, ждать ли россиянам прихода аномальной жары из Европы
Субтропический гребень, ставший причиной аномальной жары в Европе, затронет территорию России лишь незначительно. Об этом в беседе с ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
Как пояснила специалист, гребень, вызвавший экстремальную жару в европейских странах, перемещается с запада. Однако Россию явление затронет лишь по касательной.
Синоптик также дала прогноз погоды на 30 июня для Москвы и области: днём температура воздуха в столице составит 26–28 градусов, в Подмосковье — 24–29 градусов. Ожидается переменная облачность, осадков преимущественно не будет, а ночью местами возможен туман.
Ранее из-за сильных дождей пострадала Свердловская область. Десятки домов ушли под воду в Нижнесергинском городском округе.
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