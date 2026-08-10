Туристическая группа с детьми застряла у поднявшейся реки на Камчатке

10 августа 2026, 02:03

На Камчатке спасают тургруппу с детьми, застрявшую у реки из-за поднявшейся воды

Фото: канал в MAX «ГУ МЧС России по Камчатскому краю»/@id4101120929_gos

На Камчатке спасатели выдвинулись к туристической группе с детьми, которая не может переправиться через реку из-за резкого подъёма воды. Об этом сообщили в канале «ГУ МЧС России по Камчатскому краю» на платформе MAX.