Туристическая группа с детьми застряла у поднявшейся реки на Камчатке
На Камчатке спасатели выдвинулись к туристической группе с детьми, которая не может переправиться через реку из-за резкого подъёма воды. Об этом сообщили в канале «ГУ МЧС России по Камчатскому краю» на платформе MAX.
Инцидент произошёл в нескольких километрах от Мутновской геотермальной станции в Елизовском округе. Туристы совершали многодневный пеший поход по горам и речным долинам, но внезапно поднявшийся уровень воды отрезал им путь.
В ночь на 10 августа к месту происшествия направилась объединённая группировка из сотрудников поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», Камчатского спасательного центра МЧС РФ и специалистов Главного управления МЧС России по региону. Эксперты планируют организовать веревочную переправу и обеспечить безопасный переход всех членов группы через водную преграду.
Ранее «Радио 1» передавало, что десять туристов оказались отрезанными от выхода в Юрьевских пещерах из-за внезапного ливня. Инцидент случился днём 9 августа в Камско-Устьинском районе. сильный дождь вызвал резкий подъём воды, которая начала затапливать подземные ходы, а бурный поток принёс стволы деревьев, перекрывшие вход в пещеру. Подробности читайте в нашем материале.
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