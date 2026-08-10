Собянин сообщил об уничтожении восьми беспилотников на подлёте к Москве
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили восемь беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале на платформе MAX.
Информация появилась в 03:46 по московскому времени. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) задержали мужчину прямо на огороде. Военкомы также повалили на землю двух женщин, которые находились рядом с украинцем. Весь инцидент попал на видео — один из испуганных очевидцев постарался зафиксировать происходящее.
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