Названы главные правила профилактики остеопороза

20 октября 2026, 08:38

Врач Баранов: правильное питание и тренировки являются профилактикой остеопороза

Volha Rahalskaya

Полноценное питание, регулярные силовые тренировки и поддержание оптимального уровня витамина D являются главными правилами профилактики остеопороза. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Павел Баранов.