Названы главные правила профилактики остеопороза
Полноценное питание, регулярные силовые тренировки и поддержание оптимального уровня витамина D являются главными правилами профилактики остеопороза. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости эндокринолог, диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Павел Баранов.
Специалист отметил, что для профилактики остеопороза необходимо придерживаться сбалансированного питания, включающего продукты, богатые кальцием и белком. К ним относятся творог и его аналоги, такие как сыр, йогурт и молоко, а также протеин. Кроме того, он рекомендовал употреблять зеленые листовые овощи.
Согласно мнению эндокринолога, витамин D, который синтезируется в коже под воздействием солнечного света, также играет важную роль в профилактике остеопороза. Его можно найти в яйцах, жирной рыбе и сыре.
Помимо правильного питания, физическая активность также имеет ключевое значение. Силовые тренировки с отягощениями особенно важны для предотвращения переломов у пожилых людей и лиц из групп риска. Баранов также подчеркнул необходимость отказа от курения и минимизации потребления алкоголя.
Читайте также: