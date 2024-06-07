Учёные нашли связь между депрессией и недостатком солнца

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Старший научный сотрудник ФИЦКИА УрО РАН Виктория Аликина рассказала об исследовании, которое должно было выявить связь содержания витамина D, в частности, в крови северян, и продолжительности светового дня.
В ходе исследования учёным стало ясно, что нехватка витамина D, спровоцированная недостатком света, может увеличивать частоту депрессий.
А в Москве в первую неделю лета также было мало солнца, но много дождей и гроз. Это подтвердила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Ранее врач-терапевт, врач-нефролог Александра Попова заявила, что жара может негативно влиять на здоровье пожилых людей, вплоть до бреда и галлюцинаций.
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«Поскольку естественной инсоляции, под воздействием которой вырабатывается витамин D, для жителей региона очевидно недостаточно, в исследовании прорабатывался вопрос и восполнения его извне за счет пищи и биологически активных добавок (БАД)», — добавила в беседе с RuNews24.ru Аликина.
А в Москве в первую неделю лета также было мало солнца, но много дождей и гроз. Это подтвердила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Сегодня будет ещё с дождями, активизируется холодный атмосферный фронт, поэтому кратковременные дожди могут быть местами сильные. И не исключено, что уже сегодня на станции ВДНХ будет выполнена месячная норма по осадкам. Первая неделя июня выдалась у нас довольно дождливой, напряжённой и в смысле осадков, и в смысле грозовой деятельности», — прокомментировала в беседе с RT Позднякова.
Ранее врач-терапевт, врач-нефролог Александра Попова заявила, что жара может негативно влиять на здоровье пожилых людей, вплоть до бреда и галлюцинаций.
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Мелисса Тимофеева