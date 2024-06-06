Синоптик Позднякова спрогнозировала кратковременные дожди в Москве

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в пятницу, 7 июня, в Москве ожидаются кратковременные дожди.
Она отметила, что в целом погода начнёт выравниваться.
А вот Кузбасс ожидает потепление. Так, Кемеровский гидрометцентр сообщил, что уже в пятницу днём в регионе будет потепление до 27°C. Вместе с тем, как передаёт «Сiбдепо», местами всё-таки возможны кратковременные дожди.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в четверг и пятницу в Москве возможны град и гроза.
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«В пятницу, погода немножко станет успокаиваться, атмосферное давление подрастёт, мы будем находиться в тыловой части циклона, с которым были связаны вот такие активные процессы. Поэтому мы ждём, что в пятницу у нас ещё местами кратковременный дождь сохранится, в дневные часы также не исключена возможность грозы, температура станет пониже», — прокомментировала в беседе с RT специалист.
А вот Кузбасс ожидает потепление. Так, Кемеровский гидрометцентр сообщил, что уже в пятницу днём в регионе будет потепление до 27°C. Вместе с тем, как передаёт «Сiбдепо», местами всё-таки возможны кратковременные дожди.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в четверг и пятницу в Москве возможны град и гроза.
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Мелисса Тимофеева