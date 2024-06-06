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Синоптик Позднякова спрогнозировала кратковременные дожди в Москве

06 июня 2024, 14:23
Фото: iStock/Stanislav Sablin

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в пятницу, 7 июня, в Москве ожидаются кратковременные дожди.
Она отметила, что в целом погода начнёт выравниваться.

«В пятницу, погода немножко станет успокаиваться, атмосферное давление подрастёт, мы будем находиться в тыловой части циклона, с которым были связаны вот такие активные процессы. Поэтому мы ждём, что в пятницу у нас ещё местами кратковременный дождь сохранится, в дневные часы также не исключена возможность грозы, температура станет пониже», — прокомментировала в беседе с RT специалист.



А вот Кузбасс ожидает потепление. Так, Кемеровский гидрометцентр сообщил, что уже в пятницу днём в регионе будет потепление до 27°C. Вместе с тем, как передаёт «Сiбдепо», местами всё-таки возможны кратковременные дожди.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в четверг и пятницу в Москве возможны град и гроза.

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Российские учёные объяснили плюсы глобального потепления
06 июня 2024, 14:10

Фото: iStock/slowmotiongli

Многие российские учёные всё больше опровергают западных коллег в мнении о том, что глобальное потепление уничтожит всё живое на нашей планете.
Так, отечественные исследователи считают, что потепление позитивно повлияет на увеличение поголовья рыбы в Арктике, а климатолог Иван Алтунин считает, что потепление превратит заполярье в цветущий сад.

«При ожидаемом глобальном потеплении в большинстве районов России климат станет очень благоприятным, близким к субтропическому. Потепление за счёт повышения температуры будет происходить в основном зимой. Лето в России останется практически таким же. Наша Арктика превратится в цветущий сад. А сказка про парниковый эффект – не более чем детская страшилка», – заявил в беседе с argumenti.ru учёный.

А учёные физического факультета Новосибирского государственного университета в сотрудничестве с коллегами из Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН разработали новую методику получения наночастиц из кремния и углерода для аккумуляторов техники.

«Наше изобретение может применяться при производстве литийионных аккумуляторов, используемых для питания крупногабаритных электростанций, гибридных и электрических транспортных средств, систем бесперебойного электроснабжения, робототехники и автономных устройств, компьютеров и мобильных телефонов», — прокомментировал в беседе с RT сотрудник отдела прикладной физики физического факультета Новосибирского государственного университета Борис Ездин.

Ранее учёные Всероссийского института животноводства им. Л.К. Эрнста сохранили горбатовскую породу коров, устойчивую к болезням.

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#ученые
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Российским школьникам предложили новый технологичный вариант сочинений о лете
Глава АИДТ Ветров предложил снимать видео на тему «Как я провёл лето»
06 июня 2024, 13:53

Фото: iStock/Sever ALTIN

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил в качестве альтернативы традиционным сочинениям о проведённом лете разрешить российским школьникам снимать видео «Как я провёл лето».
Он объяснил, что такой формат может открыть для современных детей новые средства творческого выражения.

«Прошу рассмотреть возможность допущения для школьников создания этого классического сочинения в виде небольшого видеоролика «Как я провёл лето», который дети могли бы собирать на протяжении всего своего летнего отдыха», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 40% московских школьников идут учиться в колледжи.

«Во многом экономическое чудо и тот уровень, который есть в Сингапуре, связан с тем, что государство начало заниматься популяризацией среднего образования. Сингапур по качеству общего образования – лидер, вместе с Москвой. 65% школьников Сингапура выбирают вход в профессию через среднее профобразование, в Москве на сегодняшний день – только 40%», – приводит АНГ «Москва» слова Раковой.

Ранее сообщалось, что школьники из Подмосковья провели «Каникулы со Знанием» на выставке «Россия».

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#колледжи
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Ведьма из Ивантеевки частично признала вину
Глава «Империи сильнейших ведьм» Полынь в суде частично признала вину
06 июня 2024, 13:31

Фото: iStock/Zolnierek

Глава «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь (Елена Суликова – настоящее имя) частично признала в суде свою вину. Об этом сообщает РИА Новости из зала Ивантеевского суда Московской области.
«Я помогаю СВО, частично признаю вину», — заявила, плача, Полынь на заседании.

При этом судья остановила её речь, мотивируя это тем, что сейчас ее признание или непризнание вины не исследуется.

В доме Суликовой 4 июня прошли обыски. Женщину задержали в Ивантеевке. Ее подозревают в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Как поясняет региональный СК, с января 2020 года по декабрь 2023 года женщина продавала запрещённую литературу. Там были призывы нападать на священников православной церкви. Также она публиковала в соцсетях видео, которые унижали верующих.

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#подмосковье
#женщина
#видео
#сво
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Пять щёлковских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
06 июня 2024, 13:23

Фото: iStock/Ritthichai

Первые результаты ЕГЭ-2024 стали известны в России, среди выпускников школ городского округа Щёлково высший балл получили пять человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Сто баллов на ЕГЭ по литературе получили выпускницы школы №16 Элеонора Гармашёва и Виктория Ружинская, выпускница школы №12 имени П.И. Климука Юлия Ермолаева и выпускница школы №12 имени В.П. Чкалова Ольга Волконская. А за ЕГЭ по химии высший балл получила выпускница Щёлковской гимназии №6 София Ходус», — говорится в сообщении.
Администрация округа поздравляет девушек с отличными результатами и желает им дальнейших успехов. Кроме того, поздравления, а также благодарность за наставничество адресуются учителям талантливых выпускниц.

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#щёлково
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#экзамены
#выпускники
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По делу экс-владельца «Азбуки вкуса» арестовано свыше 400 недвижимых объектов
06 июня 2024, 13:20

Фото: istockphoto/Alexey Krukovsky

Арестованы 413 недвижимых объектов по делу экс-совладельца сети магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил адвокат, представляющий интересы одного из потерпевших, Сергей Гревцов.
«В обеспечение гражданских исков потерпевших по уголовному делу наложен арест на 413 объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, принадлежащих ООО «Джи-Пи Мэг» и ООО «Нетизен СПб», – сказал Гревцов.

По словам собеседника агентства, общая рыночная стоимость арестованной недвижимости составляет более четырех миллиардов рублей.

По версии следствия, Якубовский причастен к хищению 126 миллионов долларов. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах.

С 2008 по 2014 год Якубовский являлся совладельцем сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз», затем он отказался от собственной доли.

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#россия
#недвижимость
#суд
#новости
#мошенничество
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Студенты Подмосковья вышли в финал «Профессионалов» в Красноярке
06 июня 2024, 13:16

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Студенты Подмосковья представляют область на финальном этапе «Профессионалов» в Красноярке. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Финальный этап проходить в красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства

«Студенты из 12 регионов страны собрались, чтобы продемонстрировать свои умения и знания в различных профессиональных дисциплинах. В категории «Реклама» представляет Московскую область учащийся первого курса колледжа «Энергия»Данила Макаркин. В течение трех дней участникам предстоит выполнить сложные задания, показывая высокий уровень подготовки и креативность в решении профессиональных задач», — поделились в пресс-службе.

В рамках первого дня студенты редставили экспертной группе свои работы по восстановлению объектов в рамках компетенции «Реставрация произведений из дерева».

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#энергия
#студенты
#реставрация
#реклама
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#минобразования мо
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Подмосковье и Вологодская область подписали соглашение о сотрудничестве
06 июня 2024, 12:57

Фото: пресс-служба правительства МО

Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов площадке Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Московская область всегда открыта к сотрудничеству с другими странами, и особенно, регионами нашей страны», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в апреле текущего года Подмосковье запустило совместный логистический проект с Казахстаном и Китаем, в рамках этого проекта будут также развиваться транспортные связи с Вологодской области.

«Соглашение, которое мы подписали сегодня на Питерском форуме, в том числе и об этом», — подчеркнул губернатор Подмосковья.
Кроме того, регионы будут обмениваться лучшими практиками в медицинской сфере, науке, в области образования, культуры и туризма, а также ЖКХ. Кроме того, Подмосковье и Вологодчина будут помогать друг другу при подготовке кадров.

«Для нас это сотрудничество имеет, в первую очередь, социально значимый характер и, вместе с этим, открывает новые возможности для совершенствования в научно-техническом, торгово-экономическом, и культурном направлениях», — сказал Георгий Филимонов.
Он отметил, что все инициативы Подмосковья в социально-экономических сферах получат полную поддержку правительства Вологодской области.

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#пмэф
#вологодская область
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#соглашение
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«Белорусская цементная компания» запустит крупное производство в Наро-Фоминске
06 июня 2024, 12:52

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» запустит крупное производство строительных материалов в городском округе Наро-Фоминск, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«К 2030 году нашими белорусскими партнерами будет построен производственно-логистический комплекс «СОДРУЖЕСТВО» в Наро-Фоминском округе. Производство сухих строительных смесей, тарированного цемента, товарного бетона и железобетонных изделий – это все крайне важно для строительного рынка. Кроме того, на новом предприятии смогут трудоустроиться порядка 100 жителей. И инвестиции — порядка 2 млрд рублей», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе ПМЭФ.

Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2024 Воробьёв подписал с генеральным директором Республиканского производственно-торгового унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» Александром Довгало.

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#московская область
#андрей воробьёв
#пмэф
#белоруссия
#компании
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Белорусская машиностроительная компания «Амкодор» начнёт работу в Раменском
06 июня 2024, 12:29

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Белорусская машиностроительная компания «Амкодор» запустит производство телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом в городском округе Раменский, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Мы хорошо знакомы с техникой компании «Амкодор» — это всегда качественно, надежно, сделано на совесть. Важно, что наше сотрудничество прирастает новыми проектами и переходит на другой уровень. Инвестор строит административно-деловой центр в Мытищах, где мы предоставили участок без торгов. А теперь обсуждаем создание в Подмосковье производства телескопических погрузчиков и погрузчиков с бортовым поворотом. Планируется создание 700 рабочих мест. Знаю, что у компании масштабные планы — к 2030-му году выпускать 1500 единиц техники в год, а также серьезный экспортный потенциал», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Глава региона отметил, что Московская область готова оказать всю необходимую поддержку компании.

Уточняется, что соглашение о строительстве завода полного цикла подписали Андрей Воробьёв и председатель Совета директоров компании Александр Шакутин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, в ходе ПМЭФ также было подписано соглашение с другой белорусской компанией - «Белорусская цементная компания». Её производственные цехи будут построены в городском округе Наро-Фоминск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#белоруссия
#компании
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