Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ «Техника сходит с ума»: В Ливане начали взрываться машины и мопеды

«Техника сходит с ума»: В Ливане начали взрываться машины и мопеды

Mash: В ливанском Бейруте взрываются автомобили и мопеды
18 сентября 2024, 20:14
Фото: istockphoto/trikolor

Фото: istockphoto/trikolor

В ливанском Бейруте начали взрываться автомобили и мопеды. Об этом сообщает 18 сентября Telegram-канал Mash.
«Техника сходит с ума — сначала вибрирует, а потом детонирует», — говорится в сообщении со ссылкой на жителей Бейрута.

Очередная волна взрывов после пейджеров и раций накрыла Ливан в среду вечером. Сообщается о 150 пострадавших, однако эти данные продолжают увеличиваться.



Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал взрывы пейджеров в Ливане позором для западных стран. Он отметил, что за инцидентами стоит Вашингтон, который поддерживает Тель-Авив во всех преступлениях.

Из-за массовых взрывов беспроводных средств связи в Ливане Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание 20 сентября.

Читайте также:

Физик Широкорад допустил возможность взрыва смартфонов по аналогии с пейджерами

IT-эксперт Мясоедов выдвинул новую версию взрыва пейджеров в Ливане

Число жертв новой волны взрывов устройств связи в Ливане выросло до девяти
#техника
#данные
#взрывы
#ливан
#израиль
#оон
#конфликт