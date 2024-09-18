«Техника сходит с ума»: В Ливане начали взрываться машины и мопеды

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В ливанском Бейруте начали взрываться автомобили и мопеды. Об этом сообщает 18 сентября Telegram-канал Mash.
«Техника сходит с ума — сначала вибрирует, а потом детонирует», — говорится в сообщении со ссылкой на жителей Бейрута.
Очередная волна взрывов после пейджеров и раций накрыла Ливан в среду вечером. Сообщается о 150 пострадавших, однако эти данные продолжают увеличиваться.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал взрывы пейджеров в Ливане позором для западных стран. Он отметил, что за инцидентами стоит Вашингтон, который поддерживает Тель-Авив во всех преступлениях.
Из-за массовых взрывов беспроводных средств связи в Ливане Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет экстренное заседание 20 сентября.
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Лия Мурадьян