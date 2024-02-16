Климовский патронный завод будет изъят у собственников в пользу государства

Фото: istockphoto/Pichsakul Promrungsee
Генеральная прокуратура РФ подготовит судебный иск об изъятии Климовского патронного завода в государственную собственность. Этот шаг предпринимается на фоне возобновления нескольких уголовных дел.
В настоящее время запущена процедура изъятия акций завода у семьи предпринимателя Бориса Краснова, который в настоящее время находится в розыске и скрывается от следствия за границей. Ранее дочь одного из владельцев предприятия уже передала безвозмездно 10% акций завода Ростеху.
Читайте также:
В домах Климовска по поручению губернатора заменят системы водоснабжения и канализации
В Климовске тепло пришло во все дома, открылись образовательные учреждения
Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о коммунальной аварии в Климовске
Александр Бойцов