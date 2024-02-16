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Климовский патронный завод будет изъят у собственников в пользу государства

Генпрокуратура готовит иск об изъятии Климовского патронного завода
16 февраля 2024, 11:10
Фото: istockphoto/Pichsakul Promrungsee

Фото: istockphoto/Pichsakul Promrungsee

Генеральная прокуратура РФ подготовит судебный иск об изъятии Климовского патронного завода в государственную собственность. Этот шаг предпринимается на фоне возобновления нескольких уголовных дел.

В начале января из-за проблем с котельной, принадлежащей предприятию, более 20 тысяч жителей Климовска остались в сильный мороз без тепла и света, напоминает «РБК». После аварии на теплоснабжающем объекте были арестованы ее начальник Александр Чиков, директор завода Игорь Кушников и вице-мэр Подольска Роман Рязанцев.

В настоящее время запущена процедура изъятия акций завода у семьи предпринимателя Бориса Краснова, который в настоящее время находится в розыске и скрывается от следствия за границей. Ранее дочь одного из владельцев предприятия уже передала безвозмездно 10% акций завода Ростеху.

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#семьи
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#прокуратура
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В Раменском округе возводят малоэтажный жилой квартал
16 февраля 2024, 11:23

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Клубный малоэтажный ЖК «G3 Театральный» строят в Раменском городском округе, о ходе работ сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на строительной площадке завершена разработка котлована и установлены плиты фундамента первого из двух домов — 11-секционной четырёхэтажной постройки», — говорится в сообщении.
Всего в жилом комплексе планируется построить несколько домов класса smart-business на 224 квартиры. Малоэтажные дома будут разделены на секции, в каждой из которых предусмотрен лифт. На первых этажах разместятся магазины, салоны красоты, рестораны и кафе, а также детский сад, рассчитанный на 65 воспитанников. Детсад после сдачи в эксплуатацию передадут муниципальным властям.

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#строительство
#жилой дом
#раменский городской округ
#минжилполитики мо
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В десяти округах Подмосковья запустили «умный» мониторинг наружного освещения
16 февраля 2024, 10:54

Фото: Фотобанк МО/Артем Рязанцев

Работу уличных фонарей в десяти округах Московской области контролирует искусственный интеллект, пилотный проект запущен в муниципалитетах, оснащённых автоматизированной системой управления наружным освещением (АСУНО), сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Система в онлайн-режиме контролирует состояние более 17 тысяч светильников и более 800 линий наружного освещения», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.
АСУНО регулирует яркость и время работы уличных фонарей в зависимости от освещённости на улице, контролирует состояние электросети и отслеживает аварийные ситуации. Теперь все данные из АСУНО передаются в областную систему мониторинга, где накопленная информация позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и контролировать замену светильников.

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#освещение
#цифровизация
#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
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Компенсацию за аренду жилья медикам в Подмосковье увеличили до 30 тыс. рублей
16 февраля 2024, 10:40

Фото: пресс-служба правительства МО

Размер максимальной компенсации за аренду жилья для медиков в Московской области увеличили до 30 тысяч рублей — такая сумма будет начисляться, если заявление на льготу подали оба супруга. Ранее компенсацию в размере 20 тысяч мог получить только один член семьи, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году мы решили ввести дополнительную опцию при выплате компенсации медикам за аренду жилья. Если оба супруга работают в нашем здравоохранении, то суммарно они смогут получать 30 тысяч рублей в месяц. Первому обратившемуся с заявлением члену семьи будет назначено 20 тысяч рублей, а второму – 10 тысяч», — пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он добавил, что выплаты по новой схеме будут начисляться уже в марте.

«Мы стараемся постоянно расширять программы поддержки, создавать комфортные условия для людей благородных профессий», — подчеркнул глава региона.

Условия для получения компенсации на аренду жилья следующие: медик должен работать минимум на одной полной ставке на одной из 35 должностей, определённых по потребностям подмосковных медучреждений (перечень указан в документе, размещённом на сейте правительства Московской области). Кроме того, у заявителя и членов его семьи не должно быть своего жилья на территории Подмосковья, и он не должен получать компенсацию за аренду от муниципалитета.

Сейчас компенсацию за аренду жилья получают около 11 тысяч медицинских работников региона. Заявка на получение льготы подаётся онлайн — через областной портал госуслуг.

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#андрей воробьёв
#здравоохранение
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#льготы
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#московская область
#подмосковье
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Мобильные ветпункты Подмосковья обслужат более 4,5 тыс. адресов
16 февраля 2024, 10:20

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Мобильные пункты ветеринарной помощи продолжат курсировать по дачным и садовым товариществам, а также отдалённым населённым пунктам Московской области, в зону обслуживания попадут более четырёх с половиной тысяч адресов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Услуги мобильных ветеринарных пунктов особенно востребованы у владельцев домашних животных. По многочисленным обращениям жителей, мобильные ветстанции будут работать на территории всего Подмосковья в соответствии с установленным графиком», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владислава Мурашова.
Ветеринары из мобильных пунктов могут сделать питомцу плановую прививку, а также провести осмотр, поставить диагноз и назначить лечение. В случае необходимости специалисты даже прооперируют животное.

Графики работы мобильных ветпунктов размещены на официальных сайтах территориальных ветуправлений министерства. Кроме того, ответы можно получить по телефону единого контакт-центра ветеринарной службы Московской области: 8 (495) 668-01-25.

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#ветеринары
#подмосковье
#московская область
#владислав мурашов
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В Подмосковье за месяц поставили на кадастровый учёт более 30 жилых домов
16 февраля 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

32 жилых дома с более чем 11 тысячами квартир поставили на государственный кадастровый учёт в Московской области в январе 2024 года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
«Общая площадь жилого фонда, поставленного на кадастровый учёт в январе текущего года, составляет более 826 тысяч квадратных метров. В 32 новостройках расположено 11 072 квартиры, что позволило обеспечить жильём более 11 тысяч семей в Подмосковье», — говорится в сообщении.
Постановка на кадастровый учёт позволяет владельцам жилья оформить своё право собственности, зарегистрироваться на этой жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в детские сады и школы.

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#минжилполитики мо
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Суд в Москве рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
16 февраля 2024, 07:32

Фото: istockphoto/Zolnierek

В пятницу, 16 февраля, Таганский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению по существу иска к компании МТС с требованием компенсации в размере миллиарда долларов за проведение «голой вечеринки» в клубе «Мутабор».
Истцом выступает Олег Трещев, сообщает РИА Новости. Он настаивает на том, что оператор связи должен перевести указанную сумму в фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Изначально истец требовал компенсации как с МТС, так и с блогера Анастасии Ивлеевой, но суд удалил её из ответчиков. Ранее московские суды несколько раз отклоняли подобные претензии. Третий иск, от Трещева, всё-таки был принят к рассмотрению.

Аналогичный иск ранее зарегистрировал Лефортовский суд Москвы. В нём истец Анастасия Пак требует от Ивлеевой и главного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова по миллиарду долларов с каждого в тот же фонд «Защитники Отечества» из-за «голой вечеринки». Таганский суд рассматривает также иск от некоего Олега Останина к компании МТС о выплате компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей.

В МТС заявили агентству, что не имеют никакого отношения к скандально известному мероприятию, не являются его спонсором или организатором и не понимают сути претензий истцов.

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Турция нарастила импорт пшеницы из России до девяти миллионов тонн
Турция заменила поставки пшеницы из Аргентины и Бразилии покупками у России
16 февраля 2024, 06:45

Фото: iStock/Max_Zolotukhin

Импорт пшеницы из России в Турцию достиг рекордных 9 миллионов тонн в результате прекращения поставок из Аргентины, Бразилии и нескольких других стран, передает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статистической службы.
В 2022 году Турция приобрела пшеницу у 30 стран, включая Россию, Украину, Аргентину, Бразилию, Болгарию, Казахстан и Латвию, всего 8,9 миллиона тонн. Однако в 2023 году поставки из нескольких стран, включая Аргентину, Бразилию, Кипр, Чехию, Египет, Грузию, Иран, Израиль и Латвию, прекратились, что составило 222 тысячи тонн пшеницы.

Поставки из Мексики и Ливана также сократились практически до нуля. В то же время, закупки у России увеличились на 1,4 раза, достигнув 9 миллионов тонн на общую сумму 2,7 миллиарда долларов. Закупки из Украины также увеличились на 21%, достигнув 2,5 миллиона тонн.

Поставки из Казахстана выросли в 2,3 раза, до 140 тысяч тонн, из Молдавии — в 1,8 раза, до 120 тысяч тонн, а из Сирии — в 1,6 раза, до 45 тысяч тонн. Кроме того, начались поставки пшеницы из Боснии и Герцеговины, но объемы составили всего 3,4 тысячи тонн.

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#рф
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Мотострелки отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
Мотострелки группировки «Запад» отразили атаку ВСУ на Купянском направлении
16 февраля 2024, 06:22

Фото: iStock/Michele Ursi

Мотострелки из 1-й гвардейской танковой армии, действующей в составе группировки войск «Запад», отразили атаку Вооруженных сил Украины на направлении в Купянском районе.
Об этом сообщили представители министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

«Был последний час нашей смены. Один из наших часовых на посту оперативно сообщил о наблюдении движения, но не мог определить его природу. Я поднялся на наблюдательный пункт и увидел группу целей, которые двигались очень медленно и практически не выделялись в тепловизоре. Позже стало ясно, что они использовали специальные укрытия, чтобы не быть замеченными», — рассказала старший наблюдательного поста с позывным «Мара».
Сообщается, что противник предпринял попытку атаковать позиции российских войск ночью.

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Гарнитура Apple Vision Pro может в марте получить русский язык
Гарнитура Apple Vision Pro может уже в марте получить русский язык
16 февраля 2024, 05:28

Фото: iStock/Wirestock

Гарнитура Vision Pro от Apple, предназначенная для объединения реальности с цифровым интерфейсом, может получить поддержку русского языка уже в марте, после предстоящей презентации компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на рынке.
По словам источника, полная локализация устройства может занять до года времени.

Директор сети техники и электроники «restore» Расим Лемберанский отметил, что текущую версию устройства от Apple можно условно считать поздним прототипом, но добавление русского языка, по его мнению, следует ожидать не раньше осени.

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