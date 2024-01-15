В Климовске тепло пришло во все дома, открылись образовательные учреждения

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В оставшемся без отопления подольском микрорайоне Климовск к теплоснабжению подключены все дома. Открылись дошкольные и школьные учреждения, за исключением одного корпуса гимназии. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Московской области Андрей Воробьёва с жителями, учителями и учащимися гимназии им. Подольских курсантов, которая сегодня возобновила работу.
В спорткомплексе «Юность» Воробьёв проверил, как решаются вопросы жителей. Там работают представители Фонда капитального ремонта, ГУСТ, управляющей компании, Мособлэнерго, местной администрации, социальных служб, ЖКХ, а также волонтёры.
Вместе с жителями он осмотрел несколько подвалов. Первые 28 начнут приводить в порядок с завтрашнего дня. В апреле приступят к капремонту – проведут гидроизоляцию, забетонируют пол, установят насосы, отремонтируют коммуникации в подвале и около 600 входных групп – козырьки, ступеньки и двери. А в мае заменят внутренние инженерные системы.
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«Их задача – принять и отработать заявку. У нас 176 домов в Климовске, тепло есть во всех. Большая работа предстоит и по подвалам. Более 130 из них нужно очистить, провести санобработку, вывезти строительный мусор. Фонд капитального ремонта выполнит эту работу до 1 сентября», – подчеркнул губернатор.
«Мы провели обследование домов в микрорайоне Климовск. В 136 из них сначала очистим подвалы, проведём дезинфекцию и дезинсекцию, а затем приступим к капремонту. Кроме того, в 139 домах будут заменены внутренние инженерные системы», – поделился планами гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.Он добавил, что в течение двух недель будет принято решение и по домам, которые нуждаются в ремонте остальных элементов. Это могут быть и кровли, и чердаки, и фасады.
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Лора Луганская