Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела о коммунальной аварии в Климовске

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Суд в Москве арестовал начальника котельной и замглавы администрации Подольска по делу о коммунальной аварии в Климовске, об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».
10 января суд в Москве арестовал начальника «КСПЗ» Александр Чиков по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Также был арестован замглавы администрации Подольска, отвечающий за сферу ЖКХ, Роман Рязанцев. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.
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