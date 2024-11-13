Клинчан и гостей города пригласили на открытие «Талицкого леса»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин.
Лесопарк «Талицкий лес» приглашает всех желающих в субботу, 16 ноября, на торжественное мероприятие в честь открытия объекта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Клин.
«Праздник начнётся в 11:40 с зарядки. Основная программа стартует в полдень с забега «Осенний кросс». Участники преодолеют дистанцию 7 км по живописной пересечённой местности. Затем гостей ждут концертная программа и спортивное шоу от фитнес-клуба KeyFit. Для детей и любителей развлечений пройдут анимационное шоу «Танцуем с медведем» и фотоквест «Лесопарк в кадре». Финалом праздника станет лавка призов «Монетки Талицкого леса», – говорится в сообщении.Весь день в парке будут проходить тематические активности, мастер-классы от школы «Знайки», спортивные игры, эстафеты и выступления ростовых кукол.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин.
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Лора Луганская