В подмосковные медучреждения с начала года поступило 68 машин неотложки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В медучреждения Московской области с начала года поступило около 70 автомобилей неотложной помощи. Машины были закуплены по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Автомобили предназначены для обслуживания на дому пациентов, которые из-за слабого здоровья не могут сами приехать в поликлинику, а также для оказания специализированной паллиативной помощи детям и взрослым.
По словам Воробьёва, в Подмосковье отмечается большой запрос жителей на всё, что касается здравоохранения.
Он добавил, что на новой подстанции в деревне Сухарево городского округа Мытищи будут работать пять бригад.
Губернатор напомнил, что в прошлом году в Подмосковье открыли три новые современные подстанции – в Видном, Солнечногорске и Кашире.
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Автомобили предназначены для обслуживания на дому пациентов, которые из-за слабого здоровья не могут сами приехать в поликлинику, а также для оказания специализированной паллиативной помощи детям и взрослым.
«Мы стараемся каждый год обновлять автопарк не только скорой, но и неотложной помощи. В этом году поставили 68 неотложек. По восемь машин получили Московский областной детский хоспис и Балашихинская больница, по три – Лобненская, Воскресенская, Серпуховская, Солнечногорская. Кроме того, до конца года в разные уголки Подмосковья поступит 77 машин скорой», – рассказал глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По словам Воробьёва, в Подмосковье отмечается большой запрос жителей на всё, что касается здравоохранения.
«Это новые поликлиники рядом с домом, современное оборудование, высококвалифицированные специалисты. Особое внимание уделяем первичному звену, о важности которого часто говорит президент. В августе мы вместе открыли в Красногорске наш флагманский Детский клинический центр им. Леонида Рошаля. До конца года в Подмосковье начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики, а также подстанция скорой помощи в городском округе Мытищи», – отметил губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что на новой подстанции в деревне Сухарево городского округа Мытищи будут работать пять бригад.
«Ранее в этом году уже открылась трёхэтажная подстанция в Ногинске. Туда из старого здания переехали 15 бригад. В здании есть всё, что нужно для полноценной и комфортной работы – диспетчерская, комнаты отдыха для водителей, врачей, фельдшеров, душевые, тёплый гараж с ремонтной зоной и мойкой», – перечислил Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор напомнил, что в прошлом году в Подмосковье открыли три новые современные подстанции – в Видном, Солнечногорске и Кашире.
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Лора Луганская