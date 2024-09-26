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В подмосковные медучреждения с начала года поступило 68 машин неотложки

26 сентября 2024, 17:56
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В медучреждения Московской области с начала года поступило около 70 автомобилей неотложной помощи. Машины были закуплены по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Автомобили предназначены для обслуживания на дому пациентов, которые из-за слабого здоровья не могут сами приехать в поликлинику, а также для оказания специализированной паллиативной помощи детям и взрослым.


«Мы стараемся каждый год обновлять автопарк не только скорой, но и неотложной помощи. В этом году поставили 68 неотложек. По восемь машин получили Московский областной детский хоспис и Балашихинская больница, по три – Лобненская, Воскресенская, Серпуховская, Солнечногорская. Кроме того, до конца года в разные уголки Подмосковья поступит 77 машин скорой», – рассказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По словам Воробьёва, в Подмосковье отмечается большой запрос жителей на всё, что касается здравоохранения.
«Это новые поликлиники рядом с домом, современное оборудование, высококвалифицированные специалисты. Особое внимание уделяем первичному звену, о важности которого часто говорит президент. В августе мы вместе открыли в Красногорске наш флагманский Детский клинический центр им. Леонида Рошаля. До конца года в Подмосковье начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики, а также подстанция скорой помощи в городском округе Мытищи», – отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что на новой подстанции в деревне Сухарево городского округа Мытищи будут работать пять бригад.
«Ранее в этом году уже открылась трёхэтажная подстанция в Ногинске. Туда из старого здания переехали 15 бригад. В здании есть всё, что нужно для полноценной и комфортной работы – диспетчерская, комнаты отдыха для водителей, врачей, фельдшеров, душевые, тёплый гараж с ремонтной зоной и мойкой», – перечислил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор напомнил, что в прошлом году в Подмосковье открыли три новые современные подстанции – в Видном, Солнечногорске и Кашире.

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#неотложная помощь
В Дубне построят детскую поликлинику
26 сентября 2024, 16:25

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детская поликлиника будет построена в Дубна в 2027 году, проект включён в государственную программу Московской области по созданию проектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
«Новая детская поликлиника будет входить в состав Дубненской больницы. Сейчас уже завершена проработка участка под медучреждение в граница улиц Вернова С.Н. и Энтузиастов. Идёт подготовка конкурсной документации для выбора подрядчика», — отмечается в сообщении.
В поликлинике будет общее педиатрическое отделение, кабинеты врачей узкопрофильных специальностей, отделение профилактики и восстановительного лечения, а также своя лаборатория. На прилегающей территории организуют парковку и места для отдыха.

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Диетолог назвала самую бесполезную кашу
26 сентября 2024, 16:11

Фото: iStock/Milanchikov

Манная каша не подходит для завтрака, так как она имеет высокий гликемический индекс и содержит мало полезных веществ. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Она пояснила, что манная каша является рафинированным продуктом, который прошел серьезную обработку.

«Это та же самая пшеница, просто в более легкоусвояемой форме. Она очень быстро всасывается, повышает уровень глюкозы и примерно через час опять дает чувство голода. Поэтому начинать с нее день не стоит», — рассказала Дианова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, манная крупа имеет низкую питательную ценность, в ней содержится мало белка, витаминов и микроэлементов.

При этом диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о полезном перекусе. По ее словам, для этого хорошо подходят тыквенные семечки, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами. В них содержатся магний и цинк. Также тыквенные семечки являются хорошим источником полезных жиров и клетчатки, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы и контролируют голод.

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В Королёве стартовало строительство поликлиники на тысячу посещений в смену
26 сентября 2024, 15:54

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Взросло-детскую поликлинику с травмпунктом, способную принять тысячу пациентов за смену, начали строить на улице Циолковского в Королёве, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Поликлиника будет построена на территории и в составе Королевской городской больницы № 1. Сейчас на стройплощадке начались работы подготовительного периода», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь поликлиники будет составлять 4,6 тыс. квадратных метров. Взрослое отделение рассчитано на 600 посещений в смену, детское — на 300 посещений за смену, а смешанный травмпункт — на 100 посещений.

Завершить строительство планируется во втором квартале 2027 года.

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#поликлиника
#строительство
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Гинеколог раскрыла степень защиты презерватива
Гинеколог Уланкина: степень защиты презерватива не превышает 85%
26 сентября 2024, 15:29

Фото: iStock/AaronAmat

Большинство россиян выбирают презервативы в качестве средства для предохранения от нежелательной беременности и ЗППП, однако этот метод не предоставляет 100% защиты. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гинеколог Ольга Уланкина.
Одним из самых распространенных средств контрацепции среди россиян являются презервативы. Они предохраняет от нежелательной беременности, и различных заболеваний, передающихся половым путем.

«Но даже правильное использование презерватива защищает от нежелательной беременности только на 95–98%. В реальности степень защиты не превышает 85%, потому что многие допускают ошибки при его использовании: надевают наизнанку, выбирают неподходящий размер или применяют лубриканты на жировой основе, разрушающие материал, из которого он состоит. В результате презерватив может порваться или соскользнуть», — рассказала Уланкина в беседе с «Известиями».

По ее словам, некоторые надевают презерватив не в начале полового акта, а непосредственно перед семяизвержением, что сильно повышает риск наступления беременности. Кроме того, презерватив не защищает от генитального герпеса, вируса папилломы человека, сифилиса. Этими болезнями можно заразиться при контакте с кожей или слизистой оболочкой рта.

Уланкина отметила, что эффективным методом защиты от нежелательной беременности является внутриматочная спираль. Однако этот способ подходит тем, кто не планирует беременность в следующие пять лет.

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#беременность
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Гастроэнтеролог рассказал, как часто можно пить кофе без вреда для здоровья
Врач Белоусов предупредил об опасности употребления кофе голодный желудок
26 сентября 2024, 14:38

Фото: iStock/zhudifeng

Кофе может активизировать мозговую деятельность и снизить усталость, однако стоит помнить, что кофе необходимо употреблять правильно для извлечения максимальной пользы от напитка. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», к.м.н. Евгений Белоусов.
«Рекомендуемая доза кофе для взрослого человека — это одна-две чашки в день. Лучше всего пить кофе во время второго завтрака, когда организму требуется поддержка для активной работы. При этом не стоит употреблять кофе натощак — это может вызвать раздражение слизистой желудка», — рассказал Белоусов в беседе с «Известиями».

Он также предупредил, что кофе не стоит смешивать с алкоголем. Специалист пояснил, что кофеин стимулирует нервную систему, при этом алкоголь разрушает нервные клетки. Подобное сочетание опасно для сердечно-сосудистой системы и печени.

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#алкоголь
#продукты
#врач
#кофе
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Главный диетолог Подмосковья Пичугина описала дневной рацион для здоровых сердца и сосудов
Диетолог Пичугина описала дневной рацион для здоровых сердца и сосудов
26 сентября 2024, 14:35

Фото: iStock/RossHelen

Витамины и микроэлементы, необходимые человеку для здоровья сердца и сосудов, лучше всего из продуктов.
Об этом заявила главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. Она рассказала, как правильно составить рацион, чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний.
«Существует пять главных факторов сердечно-сосудистого риска. Это избыточная калорийность рациона, дефицит витаминов, минералов и антиоксидантов, избыток сахара и соли, а также низкая физическая активность. Избыточная калорийность обусловлена частым употреблением высококалорийных продуктов, насыщенных жиров, трансизомеров жирных кислот, холестерина и легкоусвояемых углеводов», – пояснила специалист.
При этом, по её словам, в рационе многих людей мало фруктов, овощей, рыбы, полиненасыщенных жирных кислот Омега3, антиоксидантов, витаминов группы В, пищевых волокон.
«Ожирение в значительной степени связано с избыточным потреблением сахара и сахаросодержащих продуктов. Это может привести не только к болезням сердца и сосудов, но и сахарному диабету второго типа, другим метаболическим нарушениям», – предупредила Пичугина.
Диетолог советует включать в ежедневный рацион такие белковые продукты, как нежирное мясо птицы и кролика, говядина, рыба, кисломолочные продукты и яйца.
«Достаточное количество белка в день для мужчин – от 75 до 95 г, женщин – от 60 до 90 г. Это 12-14% от общей калорийности дневного рациона. Полезны также растительные белки, – например, из бобовых», – добавила врач.
Каждый день организму требуются витамины, минералы и антиоксиданты. Витамин В1 содержится, например, в гречневой, овсяной и пшённой крупах, орехах, шпинате. В2 имеется в мясе, рыбе, яйцах, В6 – в бобовых, картофеле, а В12 – а молочных продуктах.
«Витамины С, Е, рутин, бета-каротин и другие антиоксиданты защищают клетки от разрушения свободными радикалами, поддерживают иммунитет и препятствуют образованию тромбов. Этим витамином богаты шиповник, цитрусовые, облепиха, чёрная смородина, яблоки и квашеная капуста. Рутин можно получить из черноплодной рябины, бета-каротин – из жёлто-зелёных фруктов, ягод и овощей, витамин Е – из нерафинированных растительных масел», – сказала диетолог.
Для сердца и сосудов также полезен магний. Он есть в какао и горьком шоколаде, орехах, семенах, других продуктах. Очень полезны яйца, которые богаты фосфором, цинком, селеном, полезными жирами, белками и витаминами.

В здоровом рационе должны быть и продукты с Омега 3. Это скумбрия, лосось, сельдь, мойва, сардина, сайра, минтай, треска, кальмар, креветки, красная икра, семена льна и чиа. Можно принимать Омега-3 в составе БАД, однако помнить, что препарат может разжижать кровь. Именно поэтому Омега-3 не рекомендуется после операций и травм.

Особое внимание Инна Пичугина обратила на потребление соли. Она задерживает в организме воду и повышает артериальное давление. Поэтому необходимо сократить количество соли в чистом виде и в составе продуктов. Она скрывается в твёрдых сырах, колбасах, солениях, копчёностях, консервах, майонезе, кетчупе, соевом соусе. Дневная норма потребления соли – чайная ложка без горки. Это примерно 4-5 г.

Помимо этого, специалист рекомендует пить ежедневно не менее 1-1,5 л чистой воды. Из напитков лучше употреблять различные чаи. Есть не менее 400 г в день овощей и зелени; фруктов и ягод – до 150 г, сухофруктов и орехов – по 50 г. Меньше потреблять жареной пищи и максимально снизить употребление фастфуда.

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«Ничего не беспокоило»: подмосковные врачи спасли женщину с запущенным раком груди
В Подмосковье вылечили женщину с раком груди 3 стадии
26 сентября 2024, 12:51

Фото: iStock/ShutterOK

55-летнию женщину с раком молочной железы третей стадии вылечили врачи Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Женщина обратилась в диспансер с жалобами на отёк левой груди, обследование выявило рак 3 стадии. Раньше пациентку ничего не беспокоило, поэтому она не проходила профилактические обследования», — отмечается в сообщении.
В ходе лечения пациентка прошла восемь курсов химиотерапии, и после достижения положительной динамики ей провели операцию по удалению опухоли, а затем — курс лучевой терапии.

«Такой многоэтапный комплексный подход обеспечил хорошие результаты лечения. Контрольное обследование не обнаружило у пациентки раковых клеток», — сказала заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 Анна Василевская.
В министерстве напомнили, что женщины старше 40 лет должны ежегодно проходить маммографию, это исследование проводится бесплатно по полису ОМС.

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#минздрав мо
#онкология
#рак
#московская область
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В Подмосковье проверку на наркотики прошли более 51 тысячи подростков
26 сентября 2024, 11:56

Фото: iStock/Asawin_Klabma

Свыше 51 тысячи подмосковных школьников и студентов прошли с начала текущего года профилактические медицинские осмотры, направленные на выявление употребления наркотиков и психотропных средств, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Эти медосмотры помогают выявить факт употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит своевременно оказать им квалифицированную наркологическую помощь. Всего с начала этого года было проведено свыше 51 тысячи профосмотров, из них более 45,7 тыс. — среди школьников и более 5,3 тыс. — среди студентов», — сказал главный внештатный психиатр-нарколог областного Минздрава Виталий Холдин.
Отмечается, что такие осмотры проводятся при строгом соблюдении принципов добровольности и конфиденциальности, результаты проверок не разглашаются.

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#минздрав мо
#медосмотр
#наркотики
#школьники
#студенты
#подростки
#московская область
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«Убить зрительный нерв»: Офтальмолог рассказал, как не ослепнуть из-за катаракты
Офтальмолог Куренков: катаракта может привести к полной потере зрения
26 сентября 2024, 11:39

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Почти каждый шестой человек старше 40 лет и подавляющая часть населения старше 80 лет сталкивается с заболеванием глаз — катарактой, которая может привести к полной потере зрения.
Врач-офтальмолог, окулист, доктор медицинских наук, профессор Вячеслав Куренков в беседе с «Радио 1» сообщил, что катаракта – это не приговор, если вовремя ходить к офтальмологу и слушать все его рекомендации.

«Сейчас приблизительно у 500 миллионов пациентов на всей планете есть катаракта, это очень много. Она усугубляет жизнь: становится плохо видно, порой люди могут попрощаться со своей профессией, потому что не могут выполнять должностные обязанности. Это влияет на жизнь», — сказал эксперт.

Он добавил, что распознать самостоятельно катаракту на начальных этапах невозможно, потому что люди не замечают повышенного давления в глазу. Поэтому следует проверяться у офтальмолога до наступления зрительных симптомов, связанных с утратой полей зрения.

«Катаракта выявляется на профилактических осмотрах. От нее нужно избавиться хирургическим путем, так как лечение в настоящее время и в ближайшем будущем нет. Нельзя покапать капли, чтобы она прошла. Это хронологическое заболевание, которое заканчивается тем, что пациент ничего не видит», — отметил офтальмолог.

По его словам, катаракта начинается в основном после 60 лет, но в настоящее время она помолодела.

«Также наложила отпечаток пандемия, когда применялись в лечении препараты, которые вызывают катаракту. Еще влияют какие-то экологические факторы. При катаракте хрусталик не только мутнеет, но и еще увеличивается в размере, он изменяет анатомию глаза и приводит к нежелательным последствиям: повышению внутриглазному давлению, возникновению глаукомы, которая может убить зрительный нерв, и в этом случае уже никакая операция помочь не может», — подчеркнул врач.

Вячеслав Куренков обратил внимание на то, что единственная профилактика глазного заболевания — правильная организация своего рабочего места, нормализация дня и ночи, правильное питание, избавление от вредных привычек и посещение офтальмолога минимум один раз в год.

«Катаракта не фрукт, и ждать ее созревания очень опасно для зрения пациента», — заключил специалист.

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