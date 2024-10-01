Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Боткинская больница получила двухуровневую парковку

Боткинская больница получила двухуровневую парковку

Министр Гаман: Боткинская больница получила современный двухуровневый паркинг
01 октября 2024, 05:25
Фото: istock/dies-irae

Фото: istock/dies-irae

Московский многопрофильный научно-клинический центр (ММНКЦ) имени Боткина обзавелся новым двухуровневым подземным гаражом. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.
«Боткинская больница получила в оперативное управление четырехэтажное здание площадью более 22 тысяч кв. м с современным паркингом, который значительно повысит транспортную доступность центра для пациентов и посетителей», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского
имущества Максим Гаман.


Объект передан в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)», направленной на улучшение инфраструктуры медицинских учреждений столицы.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что пешеходы в большинстве случаев остаются безнаказанными или отделываются небольшими штрафами за нарушение правил дорожного движения в силу того, что следить за каждым из них и выписывать им штрафы для сотрудников ГАИ невозможно.

Читайте также:

В Госдуме предложили методы предотвращения взрывов баллонов в квартирах

С 1 октября начнут действовать «зимние» тарифы на электросудах Москвы

Россиянам назвали самые перспективные направления для смены работы
#здравоохранение
#больница
#развитие
Новые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке «Бутово»
01 октября 2024, 05:00

Фото: istock/Pete_Flyer

В промышленном парке «Бутово» запущены шесть новых высокотехнологичных предприятий, специализирующихся на производстве профессиональной уходовой косметики, товаров из прессованного картона, ИТ-оборудования, систем увлажнения и кондиционирования воздуха, а также рентгеноборудования.
Об этом сообщил министр правительства Москвы и глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

«Промпарк «Бутово», площадью более 59 тысяч кв. м., был введен в эксплуатацию в прошлом году и уже сейчас включает предприятия, выпускающие продукцию для высокотехнологичных отраслей и промышленного домостроения», — отметил Гарбузов.
Он добавил, что благодаря новым предприятиям более 1,8 тысячи жителей Юго-Западного административного округа смогут найти работу недалеко от дома. Промышленный парк был специально разработан для обеспечения удобных условий для ведения бизнеса производственными компаниями.

Управляющий партнер девелопера Александр Манунин также подчеркнул, что парк создан для максимального удобства и эффективности работы промышленных предприятий.

Читайте также:

Стало известно о снижении интереса россиян к маркетплейсам

Юрист Радько объяснил безнаказанность пешеходов за нарушение ПДД

Глава Жуковского Аубакиров объявил о готовности к старту отопительного сезона
#парк
#предприятия
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт по безопасности Хуранов назвал необходимые действия перед зимой на даче
Эксперт по безопасности Хуранов рекомендовал перекрыть газ и воду на даче
30 сентября 2024, 22:34

Фото: iStock/Andrey Rykov

И. о. декана факультета безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Алим Хуранов заявил, что для обеспечения сохранности дачи на зимний период необходимо полностью обесточить её, отключив электроснабжение и газ.
«Проверьте целостность и прочность крыши, чтобы внутренние помещения остались сухими и в доме не поселилась чёрная плесень. Обследуйте дом по периметру, залатайте все щели, уберитесь в комнатах и подвале, уберите съестные продукты, вымойте и откройте холодильник. Ковры пропылесосьте, на мягкую мебель наденьте чехлы. Это защитит дом от мышей, тараканов», — добавил в беседе с NEWS.ru Хуранов.

Ценные вещи и хозинвентарь специалист рекомендовал спрятать в помещениях, проверив все замки на надёжность.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье теперь не нужно платить за вывоз отходов с бесхозных земельных участков.

Читайте также:

В Подмосковье разрешили не платить за вывоз ТКО с заброшенных участков

За лето в Подмосковье собрали 7,8 млн. рублей штрафов за незаконный сброс стройотходов

В Подмосковье стартует акция по сбору лишних яблок на переработку
#дом
#продукты
#мебель
#лето в зима
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Археологи обнаружили один из крупнейших кладов украшений и монет в Великом Новгороде
Один из крупнейших кладов украшений и монет обнаружили в Великом Новгороде
30 сентября 2024, 21:52

Фото: iStock/microgen

Археологи обнаружили в Великом Новгороде довольно крупный клад из серебряных украшений и монет, которые датируются последней четвертью X века, когда на Руси правил Владимир Креститель. Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.
Директор ИА РАН академик Николай Макаров заявил, что археологами было найдено на так много крестов, которые точно датированы второй половиной X века. Эти же находки в Великом Новгороде являются камерными погребениями Псковского и Киевского некрополей и Плиснеска.

Эта находка позволила узнать, что христианские предметы появились в Новгороде ещё до официального принятия крещения Руси в 988 году.

Отмечается, что ценный клад был найден в Великом Новгороде во время раскопок перед строительством жилого года. Он стал всего лишь третьей подобной находкой, обнаруженной в городе за время изучения слоёв, относящихся к первым десятилетиям существования поселения.

Читайте также:

В Татарстане нашли погребения старше египетских пирамид

Археологи выявили в Дмитровском городском округе новый объект

В Египте при раскопках археологи нашли меч фараона Рамзеса II
#археология
#великий новгород
#клад
#ран
#история
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о снижении интереса россиян к маркетплейсам
Исследование: Россияне стали реже покупать на маркетплейсах
30 сентября 2024, 21:42

Фото: iStock/mesh cube

Исследование Банка Синара показало, что россияне сократили покупки на маркетплейсах этим летом.
«Летом количество покупок традиционно сокращается не только на маркетплейсах, но в целом на рынке. Главная причина – сезон отпусков: люди уезжают отдыхать, откладывают деньги на это, переносят крупные покупки на осень», – приводит Газета.ру объяснения директора по развитию розничного бизнеса банка Анны Волковой.

Ранее опрос «АльфаСтрахования» показал, что большинству россиян не хватает времени на сон. На втором месте в этом рейтинге время на чтение и саморазвитие, на третьем – на спорт. Также россияне хотели бы больше времени посвящать семье, домашним животным, друзьям и близким.

Читайте также:

Россияне раскрыли, на что им чаще всего не хватает времени

Стало известно, сколько россиян стрессуют при поиске работы

Стало известно, сколько родителей планируют отпуск в период осенних каникул
#деньги
#опрос
#покупки
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме заявили, что решение не рожать детей не подпадает под закон о чайлдфри
Володин: пропаганда бездетности подпадёт под закон о чайлдфри, а не отказ рожать
30 сентября 2024, 21:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение женщины отказаться от рождения ребёнка не попадает под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
По его словам, в данном законе идёт речь о пропаганде идеологии отказа от рождения детей. При этом решение конкретной женщины отказаться от рождения ребёнка не является запретным.

Володин подчеркнул, что целью рассматриваемого в Госдуме законопроекта является пресечение любого деструктивного контента, который может оказать влияние не решение женщины о рождении детей.

Пропаганда бездетности является серьёзной проблемой, которая негативно сказывается на демографии страны. Сейчас такую идеологию активно продвигают США, и нельзя допустить её влияния на россиянок.

Читайте также:

Юристы усмотрели в запрете чайлдфри риски для блогеров и презервативов

«Зачем огород городить»: глава СПЧ усомнился в силе идеологии чайлдфри в России

Яровая объяснила суть законопроекта о запрете пропаганды «чайлдфри»
#женщины
#володин
#дети
#демография
#россия
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Соцфонд предложил проиндексировать социальные пенсии на 14,75% с апреля 2025
30 сентября 2024, 21:17

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Соцфонд предложил проиндексировать социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля 2025 года. Соответствующая инициатива отражена в проект бюджета СФР на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
«Индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению: с 1 апреля 2025 года — 14,75%», — указано в пояснительной записке к проекту.
Ранее сообщалось, что в 2025 году на уровень инфляции могут быть проиндексированы и страховые пенсии. Ее показатель по прогнозам Минэкономразвития России на конец 2024 года составляет 7,3%. Отмечалось, что меры в области бюджетной и налоговой политики должны поспособствовать решению задач снижения бедности, сокращения неравенства в обществе и роста доходов семей в России.

Читайте также:

Страховые пенсии могут проиндексировать в 2025 году

Пенсионеры Московской области получили увеличенную доплату к пенсии

Россиянам разрешили передать пенсионные баллы своим родителям
#пенсии
#меры
#индексация
#социальная поддержка
#социальная помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили методы предотвращения взрывов баллонов в квартирах
Депутат Разворотнева предложила закон об уставах собственников домов
30 сентября 2024, 21:04

Фото: iStock/Kurgu128

Зампред Комитета Государственной Думы по строительству ЖКХ, зампред Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева заявила, что для предотвращения взрывов баллонов в квартирах домов и контроля жилищ для безопасности граждан разработать законопроект, согласно которому собственники дома на общем собрании смогут принимать уставы дома и вносить соответствующие нормы в него.
«Обязательно должно происходить информирование какого-нибудь представителя собственников о том, что в доме происходит ремонт, и так далее. Сегодня же всё, что происходит в многоквартирных домах, — абсолютно непрозрачная история, за которой никто не следит, наказания там минимальные, а нарушение прав соседей является абстрактной величиной», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Разворотнева.

А ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ Общероссийского движения «За права человека» Виктор Федорук объяснил, что сейчас нет запрета фактического на использование газовых баллонов в домах.

«Такого запрета в Жилищном кодексе нет, но баллоны в многоквартирном доме — чревато последствиями. Но есть правила пожарной безопасности, где запрещается в домах на балконах хранить канистры с бензином, с другими легковоспламеняющимися жидкостями. А кто придёт проверить? У нас есть закон о неприкосновенности жилища, но если соседи видели и на вас напишут заявление в полицию, в пожарную безопасность — придут, проверят и оштрафуют за то, что вы не соблюдаете правила», — поделился в беседе с Pravda.Ru Федорук.

Ранее ночью 30 сентября на пятом этаже многоквартирного дома в ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде началось возгорание.

Читайте также:

Пожар в ЖК «Селигер Сити»: что известно, неожиданные подробности о погибшем

Один человек погиб в ходе пожара в ЖК «Селигер Сити»

Стала известна причина появления баллонов в ЖК «Селигер Сити»
#жкх
#правила
#соседи
#возгорание
#дома
#безопасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крупнейший производитель стали в Британии прекращает работу из-за требований экологов
Sky News: крупнейший сталелитейный завод Британии остановит последнюю домну
30 сентября 2024, 20:35

Фото: iStock/Nordroden

Крупнейший сталелитейный завод в британском Уэльсе, принадлежащий индийской компании Tata Steel, остановит последнюю доменную печь из-за требований экологов. Об этом сообщает телеканал Sky News. Отмечается, что завод прекращает производство после 100 лет работы.
«Крупнейший в Великобритании сталелитейный завод остановит сегодня производство после более чем ста лет, что приведет к потере тысяч рабочих мест в Южном Уэльсе», — заявили британские журналисты.
Отмечается, что власти потребовали от завода отказаться от доменных печей ради более экологического производства. Более «чистые» электродуговые печи введут в эксплуатацию только в 2028 году, а до этого момента на заводе будут только прокатывать слябы из импортного металла.

Читайте также:

Полянский назвал «главного противника мира» на Украине

Российский посол объяснил вызов в МИД Британии

В Британии заявили о неготовности к войне с Россией
#завод
#производство
#журналисты
#великобритания
#экология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрист Радько объяснил безнаказанность пешеходов за нарушение ПДД
30 сентября 2024, 20:21

Фото: iStock/PinkBadger

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что пешеходы в большинстве случаев остаются безнаказанными или отделываются небольшими штрафами за нарушение правил дорожного движения в силу того, что следить за каждым из них и выписывать им штрафы для сотрудников ГАИ невозможно.
«Максимальная санкция для пешехода – это 1,5 тыс. рублей штрафа, да и то, если нарушение совершено в пьяном виде, если есть пострадавшие и так далее. Самое распространенное – это штраф 500 рублей, если без последствий. Поэтому пешеходы остаются безнаказанными. Да и никто по ним не работает, потому что за всеми пешеходами не уследишь», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.

До этого в Кемерове произошла страшная авария с участием пешехода.

«Произошло ДТП с участием двух автомобилей «Honda Accord» и «Honda Civic». В результате столкновения автомобиль «Honda Civic» отбросило на тротуар, где он в свою очередь совершил наезд на пешехода-мужчину. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — приводит «Сiбдепо» сообщение отделения пропаганды БДД кемеровской Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в страшном ДТП, произошедшем в Людиново, погиб двухмесячный ребёнок, ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Читайте также:

В Калужской области ДТП, погиб младенец

На восьми подмосковных дорогах отремонтировали ограждения разных видов

Школьный автобус в КНР насмерть задавил 11 человек
#дтп
#авария
#штраф
#травмы
#нарушение
#гибдд
#дорога
#пешеход
Следите за нашими новостями
в удобном формате