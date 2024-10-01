Боткинская больница получила двухуровневую парковку

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Московский многопрофильный научно-клинический центр (ММНКЦ) имени Боткина обзавелся новым двухуровневым подземным гаражом. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.
«Боткинская больница получила в оперативное управление четырехэтажное здание площадью более 22 тысяч кв. м с современным паркингом, который значительно повысит транспортную доступность центра для пациентов и посетителей», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского
имущества Максим Гаман.
Объект передан в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)», направленной на улучшение инфраструктуры медицинских учреждений столицы.
Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что пешеходы в большинстве случаев остаются безнаказанными или отделываются небольшими штрафами за нарушение правил дорожного движения в силу того, что следить за каждым из них и выписывать им штрафы для сотрудников ГАИ невозможно.
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