Клинские десантники приняли участие в учениях обезвреживанию террористов в школе

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Контртеррористические учения провели в одной их школ городского округа Истра, участие в них приняли спасатели и силовики, в том числе — из Клина, сообщает пресс-служба администрации округа Клин.
«По легенде учений, террористы проникли в школу, убили охранников и взяли в заложники часть детей и учителей, не успевших укрыться в кабинетах и подвале. На место выехали службы группы быстрого реагирования, МЧС, ДПС, скорая помощь, кинологи с собакой, а одной из главных сила стал отряд спецназа из 12 человек. Отряд сформировали из членов отделения Союза десантников Клина, ветеранов подразделений спецназа и боевых действий», — говорится в сообщении.В ходе «операции» использовались светошумовые гранаты, холостые патроны и армейские дымы. Все участники выполнили поставленные перед ними задачи, учения прошли успешно.
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